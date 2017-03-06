​Прямая речь

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Предлагаемые конституцион­ной реформой изменения, безуслов­но, повысят ответственность и самостоятельность Правительства, дав ему возможность сосредоточиться непосредственно на управлении экономикой, что также подразу­мевает более качественную реализацию задач, заложенных в том числе в бюджете страны.

Усиление роли Парламента как законодательной ветви власти позволит более эффективно контролировать исполнение принятых решений исполнительной властью и усилит возможность своевременного реагирования на актуальные проблемы, волнующие население.

В Комитете по финансам и бюджету Сената Парламента прошло оживленное и заинтересованное обсуждение предлагаемых изменений и дополнений в Основной закон страны. В ходе обсуждения членами Комитета всецело поддержаны конституционная реформа, а также предложения депутатов Парламента, высказанные на совместном заседании палат.


Сергей Ершов, депутат Сената Парламента РК:

– Ожидаемые конституционные изменения есть логическое продолжение тех реформ, которые были начаты 10 лет назад, когда в 2007 году были расширены полномочия Парламен­та, органов местного самоуправления, был укреплен статус политических партий.

Одним из важных этапов сегодняшней политической модернизации страны является усиление роли Парламента в системе сдержек и противовесов, и эти изменения позволят усилить устойчивость конституционной системы страны. Казахстан давно доказал всему миру, что вместо «замораживания» процесса политической модернизации страна выбирает постепенный переход к классической модели демократии – с балансом ветвей власти, развитым гражданским обществом, вовлеченностью граждан в процесс принятия политических решений и другими атрибутами.


Талгатбек Абайдильдин, депутат Сената Парламента РК:

– Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената детально рассмотрел предложения о внесении изменений и дополнений в Конституцию.

На совместном заседании в пятницу предложения от имени нашего комитета уже были озвучены депутатом Аскаром Бейсенбаевым. В Конституции, на наш взгляд, необходимо отметить заслуги Президента в построении нашей государственности. Мы считаем важной инициативу об избрании Сенатом уполномоченного по правам человека на пятилетний срок. Также мы поддерживаем введение требования о высшем образовании в отношении кандидатов на пост Президента.

Комитеты Сената осознают высокую политическую и нравст­венную ответственность перед обществом, поэтому при обсуж­дении вопроса о конституционной реформе никто не остался в стороне. По нашему мнению, все озвученные на совместном заседании предложения взвешенные. Думаю, народ поддержит эти предложения.

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