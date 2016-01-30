Прямая речь

– Сегодня вся наша страна, все граждане Казахстана являются свидетелями важных общественных процессов, направленных на укрепление государственных политических институтов.Проведение внеочередного съезда партии «Нур Отан», на котором Главой государства было заявлено решение об ее участии в выборах в Мажилис Парламента, ярко демонстрирует готовность активно участвовать в решении судьбоносных вопросов текущего и будущего развития Казахстана.Я уверен, что мандат доверия наших граждан партии «Нур Отан» сможет придать мощный импульс дальнейшему претворению в жизнь грандиозных планов и государственного курса, направленного на благо и процветание нашей Родины.– Внеочередной съезд партии «Нур Отан» прошел в обстановке конструктивного обсуж­дения итогов работы в 2015 году и перс­пективных задач, представленных в новой программе партии до 2021 года.В своем докладе Глава государства, Лидер партииНурсултан Назарбаев акцентировал внимание на предстоящем этапе практической реализации Плана нации «100 конкретных шагов». В условиях новых вызовов глобального экономического кризиса наша партия должна мобилизовать весь свой потенциал для обеспечения высокой продуктивности реформ. Реформы отвечают духу времени и требуют последовательной, системной работы с привлечением всех ресурсов страны.Поэтому принятое решение об участии партии «Нур Отан» в предстоящих парламентских выборах получило единогласную поддержку и стало одним из главных результатов работы съезда.– Съезд партии «Нур Отан» стал диалоговой площадкой для обсуждения наиболее значимых вопросов подготовки к вне­очередным выборам депутатов Мажилиса Парламента.Партия «Нур Отан» разработала комплексную предвыборную программу, ориентированную на развитие ключевых сфер экономики и общественно-политической жизни казахстанского общества. Основа предвыборной программы – дальнейшее развитие курса реформ и реализация Плана нации «100 конкретных шагов».Ответственность, активная деятельность и стремление к достижению новых горизонтов всегда были и остаются главными приоритетами и основой доверия граждан. Это важные составляющие для укрепления национального единства и успешной работы по преодолению современных вызовов и влияния мирового экономического кризиса.– В первую очередь хотел бы подчеркнуть, что выступление Президента Казахстана, Лидера нации Нурсултана Назарбаева оставило неизгладимое впечатление у всех присутствовавших на внеочередном съезде партии «Нур Отан» делегатов. Озвучивая предвыборную программу партии, Глава государства определил ключевые направления работы и продолжение курса по развитию Казахстана и вступлению нашей страны в тридцатку развитых государств мира. При этом Президент дал ряд конкретных поручений на среднесрочный период.Важно также отметить, что партия делает акцент на усилении работы в регионах, в том числе на выстраивании эффективной работы филиалов на местах по разъяснению основных положений предвыборной программы.Уверен, что члены партии внесут достойный вклад в ход реализации антикризисной программы Главы государства, и Казахстан в очередной раз проявит сплоченность и единство в достижении стратегических целей.– Проведение внеочередного съезда партии «Нур Отан» и поддержка предложения Главы государства об участии партии в выборах в Мажилис Парламента стало ярким проявлением единства ее членов и ярким доказательством стремления внести достойный вклад в дальнейшее успешное развитие нашей страны.Сегодня особенно важно сконцентрировать внимание на наиболее актуальных проблемах развития экономики и социального благополучия граждан. Решение этих вопросов является приоритетом партии «Нур Отан». При этом глубоко символично то, что предвыборная программа партии созвучна с антикризисной программой, предложенной Главой государства. Считаю, это позволит найти эффективное решение данных проблем.Большим подспорьем в работе станет и то, что одно­временно с парламентскими будут проведены выборы в местные представительные органы – маслихаты. Это обеспечит качественное проведение антикризисной модернизации страны на региональном уровне.– Проведение внеочередного съезда партии «Нур Отан» стало «сверкой часов» и определением дальнейшего курса на участие в выборах в Мажилис Парламента. Дея­тельность партии всегда была направлена на активное участие в проводимой Главой государства политике институциональных реформ и экономических преобразований.Предложенный Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым План нации «100 конкретных шагов» единогласно поддержан всем народом Казахстана, который с большим воодушевлением воспринял идею реализации институциональных реформ для обеспечения достойного уровня жизни будущих поколений и вхождения нашей страны в 30 развитых стран мира.– Партия «Нур Отан» зая­вила о своем участии во внеочередных выборах. Это является еще одним подтверждением готовности активно участвовать в жизни страны, готовности обеспечивать законодательную основу для индустриализации и роста экономики, верховенство закона, развивать государственный аппарат, способствовать формированию идентичности и единства казахстанцев.Я выражаю полную поддержку главному тезису выступления Председателя партии – о важности всенародной поддержки и доверия граждан Казахстана. Залогом успеха реализации Плана нации был и остается активный трудовой вклад каждого казахстанца.– Предвыборная программа партии, озвученная Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым на XVII внеочередном съезде партии «Нур Отан», направлена на решение актуальных вопросов современного казахстанского общества.Объявленный Главой государства стратегический курс на вхождение Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира является действенной мерой в ответ на проявления мирового экономического кризиса. Упреждающей мерой, нивелирующей негативное влияние кризиса, стал принятый в Казахстане по инициативе Президента План нации «100 конкретных шагов». В этом стратегическом документе сформулированы конкретные меры по развитию инновационного производства, сельского хозяйства, сбалансированной экономики. Именно об этом сказал Глава государства в своем выступлении на внеочередном съезде партии.– На внеочередном cъезде партии «Нур Отан» представлена предвыборная программа, отвечающая современным требованиям, которые ставит перед нашим обществом сложившаяся ситуация в мире.Нынешнее время – время значительных экономических потрясений. Партия четко понимает, что нашему народу предстоит преодоление вызовов глобального кризиса. Вся предвыборная программа партии «Нур Отан» направлена на обеспечение стабильного развития страны в новых условиях.Всему казахстанскому обществу необходимо сосредоточиться на преодолении кризисных явлений в отечественной экономике, на сохранении единства и обеспечении стабильного роста. Я уверен, что первостепенную роль в этом сыграет именно консолидирующий потенциал партии «Нур Отан», основанный на всенародной поддержке и харизме нашего Лидера – председателя партии Нурсултана Назарбаева.– Основной вопрос повестки дня внеочередного XVII съезда был посвящен предвыборной программе партии «Нур Отан» «Казахстан-2021: Единство. Стабильность. Созидание».Глава государства предложил ряд мер, направленных на продолжение реализации Пяти институциональных реформ, которые являются программой последовательных системных действий по развитию Казахстана и его уверенному вхождению в число передовых стран мира.Делегаты съезда выразили уверенность, что предстоящие выборы в Мажилис Парламента Республики Казахстан будут способствовать укреплению общественного единства, стабильности и нацеленности на дальнейшее совершенствование курса реформ.– Предвыборная программа партии направлена на дальнейшее улучшение жизни казахстанцев, решение насущных вопросов, которые стоят перед страной. Сегодня в мировой экономике сложилась непрос­тая ситуация, поэтому все документы «Нур Отана» можно рассматривать как ответ на эти тенденции, как превентивный антикризисный план. Но все, конечно, будет зависеть от того, как в дальнейшем политическое объединение станет работать на местах.Уверен, что и в этот раз нуротановцы не подведут своих избирателей. Ведь все программные обещания партия всегда реализовывала в полной мере и в установленный срок.Сегодняшний съезд имеет важное значение и с точки зрения дальнейшего осуществления антикризисных мер, реализации Пяти институциональных реформ Главы государства. Поскольку в предвыборной программе партии как раз и прописаны пути и решения, которые нацелены на претворение в жизнь Плана нации «100 конкретных шагов».Что касается приоритетов в законотворческой работе, то, думаю, что Мажилис Парламента будет работать на корректировку новых законов, дальнейшее совершенст­вование базы для реализации Плана нации.– Глава государства в очередной раз подчеркнул: мы должны держаться вместе. Для того чтобы преодолеть трудности времени, важно оставаться сплоченной нацией, с устойчивыми взглядами и позицией. При этом люди должны понимать, что проб­лемы сегодняшнего дня – это последствия мирового кризиса, затронувшего все страны и континенты. Члены партии «Нур Отан», как сказал Глава государства, продолжат работу по просвещению масс о ситуации в мире.Меня еще не избрали депутатом, но я вошел в список кандидатов. И безусловно, это большая честь. Хотя я никогда не сталкивался с подобного рода работой. Вся моя жизнь – кино. Но мне, как, наверное, и любому другому казахстанцу, есть что сказать, предложить…Проблемных вопросов всегда много, просто нужно их донести до людей, от которых зависит их решение. Надеюсь, такая возможность появится у самых достойных граждан страны. И пусть это будут не только члены «Нур Отана» – у нас много грамотных специалистов – представителей других партий, организаций, структур. Главное, чтобы за первооснову они брали чаяния простых казахстанцев.– Мне, безусловно, очень приятно, что партия выдвинула мою кандидатуру. Но оказанное доверие обязывает ко многому. В первую очередь надо учиться и учиться. Ведь в стране, помимо вопросов развития спорта, есть и другие проблемы, в которых пока я недостаточно разбираюсь. Чего только стоит проблема жилищного обеспечения казахстанцев. Однако прежде чем говорить о чем бы то ни было, надо изучить вопросы, что называется, изнутри.И я готов работать не покладая рук, и над собой в том числе. Мне, как и другим «новичкам», это очень важно, ведь люди на нас рассчитывают, и оправдать их доверие – самая главная задача любого, кто станет депутатом Мажилиса нового созыва.Я, безусловно, поддерживаю все инициативы, озвученные сегодня Главой государства Нурсултаном Назарбаевым. В рамках Пяти институциональных реформ Президент поставил перед казахстанцами ряд задач, выполнить которые мы сможем лишь сообща – единым сплоченным коллективом. Но, конечно, я больше все же «болею» за спорт, за развитие его в отдаленных поселках и селах, за способных, талантливых детей. Надеюсь получить возможность внести свой вклад и в решение этой серьезной задачи.– Сегодня обновление – тренд времени. Это касается не только внедрения технологий, но и улучшения кадрового состава ведомств, организаций. Не стала исключением и законодательная ветвь власти. Думаю, это правильный шаг, ведь сейчас, в условиях постоянно меняющегося мира, государство нуждается в новых идеях и предложениях.Если же говорить о выступлении Главы государства, то расставленные в программе партии акценты подтверж­дают: Нурсултан Назарбаев держит руку на пульсе событий. Для меня, как ректора высшего учебного заведения, очень важно, что инвестиции в науку будут продолжены. А инновации, как и прежде, будут в числе приоритетных направлений развития образования в Казахстане. Как образно заметил Президент, «...если мы не успеем «запрыгнуть в ускоряющийся поезд» сейчас, то рискуем уже никогда его не догнать».В целом рассчитываю, что партия и на этом этапе формирования государственной политики будет ориен­тирована на развитие высшего образования, науки и техники.– Выступление Президента Казахстана Нурсултана­ Назарбаева на XVII внеочередном съезде партии «Нур Отан» не может оставить равнодушным никого, кто задумывается о будущем нашего государства и народа. Предвыборная программа «Нур Отана» должна дойти до сердца каждого рядового члена партии и стать четким ориентиром в действиях. Как член партии надеюсь увидеть в нашем партийном списке самых достойных казахстанцев любой национальности и вероисповедания, профессионально состоявшихся, имеющих самостоятельную точку зрения и свежий взгляд на развитие страны, аналитические способности, не запятнавших свое имя.Пять основных направлений развития страны отвечают чаяниям казахстанцев и соответствуют требованиям и духу времени. Очень важно, что Лидер партии обратил особое внимание на социальную политику государства. В частности, будет внедрена новая система адресной социальной помощи. Новая жилищная политика будет ориентирована на масштабное строительство арендного жилья, что очень важно для становления и укрепления молодых семей. Уверена, что большинство избирателей придут 20 марта на выборы, чтобы сформировать высокопрофессиональный Мажилис Парламента.– Сегодня мы стоим на пороге очередных преоб­разований. И обновление Мажилиса Парламента продиктовано временем. Мне отрадно, что среди кандидатов в депутаты нового созыва немало имен моих коллег-спортсменов. Это и Геннадий Головкин, и Илья Ильин, и Серик Сапиев, и Ольга Шишигина.Все они, я уверен, достойны этого звания. Мне кажется, что люди, привыкшие работать круглыми сутками, не знающие усталости и готовые всегда идти только вперед, справятся и с работой избранников народа.Однако и мы все не должны сидеть сложа руки. Ведь сейчас важно находить новые пути выхода из сложившейся ситуации. Глава государства неоднократно говорил о том, что Казахстан теперь не должен зависеть от углеводородов. У нас развитое сельское хозяйство, мы уже встали на путь инновационного обновления. А еще – мы страна с необычайно красивой природой, сплоченным и гостеприимным народом. Нужно просто суметь воспользоваться всеми нашими преимуществами.– Принята предвыборная программа партии «Нур Отан». Этот документ можно назвать программой, приближенной к интересам народа, ориентированной на выполнение тех задач, которые поставил перед нами Президент в Плане нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ».Отдельно хотела бы выделить реформирование социальной сферы. Как подчеркнул, озвучивая предвыборную программу партии, Глава государства, с начала текущего года уже предпринят ряд мер в рамках новой социальной политики. Повышены заработная плата для гражданских служащих, пенсии и пособия. В дальнейшем планируется актуализировать программу «Дорожная карта занятости» и внедрить новую систему адресной социальной помощи (АСП). Согласно новому формату АСП при начислении соцпособия трудоспособные члены семьи обязаны будут участвовать в программах занятости, либо проходить переподготовку, либо работать на предложенных службой занятости местах. Это очень важное условие, которое вводится для профилактики иждивенчества.Кроме того, вместо существующих трех разных выплат для многодетных малообеспеченных семей будет начисляться единое пособие, равное сумме всех выплат. Это позволит значительно сократить время оформления документов на получение пособия, уменьшит бумажную волокиту.Перед всеми членами партии предвыборная программа ставит новые масштабные задачи. Необходимо продолжить реализацию стратегических документов. Для этого в прошлом году уже принято 59 новых нормативно-правовых актов, которые затрагивают очень актуальные для всех казахстанцев вопросы.