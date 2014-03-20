Прямая речь

Огромное внимание уделено научному подходу в образовании, здравоохранении, в других сферах. Ведь высокая конкурентоспособность – и в частном и в глобальном масштабах – невозможна без совершенствования и модернизации всех сфер жизни. Меня воодушевили поручения Елбасы по развитию человеческого потенциала. Президент дал конкретные поручения по формированию социальных пакетов работников здравоохранения, образования, соцзащиты, которыми предусмотрено повышение заработной платы. Это в свою очередь должно стать стимулом к дальнейшему повышению качества предоставляемых ими услуг, повышению производительности труда.

Программа для каждого

Мухтар БЕКЖАН, курсант Военного института Сухопутных войск

Послание Президента страны – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Нурсултана Назарбаева «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», определяющее план вхождения страны в число тридцати развитых стран мира и реализацию Стратегии-2050, безусловно, касается всех казахстанцев и в первую очередь нас, молодых воинов, будущих офицеров. Наше поколение – это будущее Казахстана, и значит, от нас зависит, каким оно станет.

Стратегия-2050 сыграет важную роль в развитии Казахстана, и я верю, что страна, руководствуясь этим программным документом, непременно добьется хороших успехов. Мы, воины, как и весь казахстанский народ, с большим воодушевлением восприняли Послание, оно придало уверенность в завтрашнем дне, ведь выполнение поставленных задач позволит улучшить благосостояние казахстанцев.

Мы, курсанты Военного института Сухопутных войск, уверены, что Послание вызвало живой отклик и поддержку среди всех слоев населения нашей обширной и многонациональной страны. Безусловно, многое сделано за годы независимости, это зримо ощущается, как и то, что большое внимание уделено качеству образования. Поддерживая все начинания Верховного Главнокомандующего, мы уверены в достижении поставленных задач. Как сказал Президент: «Не нужно ждать манны небесной, нужно упорно трудиться», и я с ним согласен. Действительно, нужно трудиться и реализовывать свой потенциал в родном Казахстане.

Политика социальной заботы

Тамара РУСЯЕВА, ветеран труда, Кызылорда

На расширенном заседании Правительства Глава государства вновь уделил пристальное внимание решению актуальных задач сегодняшнего дня, которые определяют дальнейшее развитие страны и социальное самочувствие граждан. Прозвучали обос­нованная критика и очень приятная новость о повышении заработных плат, пенсий и стипендий. Конечно же, хочется порадоваться за наше государство, которое демонстрирует свою состоятельность, увеличивая расходы на социальную сферу, огромные средства выделяет на модернизацию экономики. Сегодня далеко не у всех, даже развитых, стран есть такая возможность.

Посмотрите, что происходит во многих государствах Европейского союза, где уровень безработицы достиг 25% и не может трудоустроиться каждый второй молодой специалист. На этом фоне Казах­стан выглядит как островок стабильности, и все мы, особенно молодежь, должны ценить достигнутые успехи, честно трудиться, чтобы их приумножить. Мои детство и молодость пришлись на нелегкие послевоенные годы. Тогда жизнь была несравненно тяжелей, не хватало порой самого необходимого, но нас не пугали трудности. Мы были романтиками, верили, что от каждого из нас зависит будущее страны. И это делало нас счастливыми. И грандиозные планы Главы государства, озвученные в Стратегии «Казахстан-2050», – преобразить наш Казахстан и вывести его в передовые страны мира – меня тоже вдохновляют.

Благодаря мудрой политике Лидера нации у молодого поколения казахстанцев есть все шансы стать тружениками, работать на заводах и фабриках, строить школы, больницы, жилые дома и вести страну к вершинам благополучия.