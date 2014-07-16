Прямое авиасообщение может появиться между Казахстаном и Японией

Казахстан и Япония рассматривают возможность открытия прямого авиасообщения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

"Главы двух внешнеполитических ведомств Ерлан Идрисов и Фумио Кишида рассмотрели возможности открытия прямого авиационного сообщения между Казахстаном и Японией. Они выразили надежду на то, что введение Казахстаном безвизового режима в одностороннем порядке для граждан Японии и еще девяти стран с 15 июля этого года приведет к увеличению потока туристов и инвесторов в Казахстан," - указывается в пресс-релизе, распространенном по итогам встречи министров. Переговоры прошли в рамках V Совещания министров иностранных дел стран-участниц Диалога "Центральная Азия - Япония" в Бишкеке.

Фумио Кишида заверил Ерлана Идрисова, что в свою очередь Япония оперативно рассмотрит вопрос отмены визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.