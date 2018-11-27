Общество
Прямой авиарейс Шымкент – Дубай откроют в конце 2018 года
Жанат Тукпиев
До конца текущего года будет открыт прямой авиарейс Шымкент - Дубай. Рейсы по данному маршруту будут выполняться два раза в неделю. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

"С 29 декабря откроется прямой рейс Шымкент - Дубай. Компания Flydubai будет осуществлять полеты по данному маршруту два раза в неделю, путь будет составлять три часа. Поэтому приглашаю всех прибыть в Шымкент, побыть в городе и полететь в Дубай. Всего лишь три часа. Думаю, будет приятно", – сказал Абдрахимов.

Также, по его словам, прорабатывается маршрут Шымкент - Казань.

"На данный момент есть маршруты Шымкент - Москва, Шымкент - Урумчи, Шымкент - Анталья, Шымкент - Новосибирск", – напомнил спикер.

Кроме того, Абдрахимов рассказал, что планируется строительство нового терминала аэропорта Шымкента.

"Стоимостью 50 миллионов долларов США, но мы на эти цели не будем тратить средства бюджета. Это средства компании SCAT. На строительство уже выделено три гектара земли. Наряду с аэропортом будет отремонтирован железнодорожный вокзал. Это мы сделаем в 2019 году", – заключил аким Шымкента.

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