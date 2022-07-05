Прямой авиарейс свяжет Нур-Султан и Уфу

Запускается прямой авиарейс из столицы Казахстана в Уфу (Башкортостан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана проработал вопрос открытия регулярного пассажирского авиасообщения между Нур-Султаном и Уфой.

Так, российская авиакомпания «Азимут» с 8 июля текущего года планирует начать регулярные пассажирские рейсы Нур-Султан – Уфа с частотой один раз в неделю по пятницам.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа RRJ-95. Билеты доступны на официальном сайте авиакомпании.

Как отметили в КГА, рейс в Уфу открыт в рамках исполнения Дорожной карты по развитию сотрудничества между Республикой Казахстан и Правительством Республики Башкортостан Российской Федерации на 2022-2024 годы.