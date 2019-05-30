Прямой авиарейс запущен между Прагой и Нур-Султаном
Aвиакомпания "SCAT" открывает рейс Нур-Султан – Прага – Нур-Султан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИИР РК.
30 мая 2019 года состоялась торжественная презентация прямого регулярного рейса по маршруту Нур-Султан – Прага – Нур-Султан.
Авиакомпания "SCAT" начиная со 2 июня 2019 года планирует открытие регулярного рейса между столицами Казахстана и Чехии на воздушных судах типа Boeing 737. Частота полетов – 2 раза в неделю.
"Открытие данного рейса способствует развитию маршрутных сетей и внесет большой вклад в развитие въездного туризма и транзитного потенциала обеих стран", – сообщили в ведомстве.
В ведомстве напомнили, что с начала текущего года были открыты новые международные направления по маршрутам Жуковский – Караганда, Жуковский – Кокшетау, Жуковский – Петропавловск (авиакомпания "ИрАэро"), Алматы – Баку (авиакомпания "AZAL").
Также, начиная со 2 июня авиакомпанией "SCAT" запланировано выполнение регулярных рейсов по авиамаршруту Нур-Султан – Улан-Батор – Нур-Султан.
До конца текущего года по поручению Первого Президента РК Н.А. Назарбаева планируется открытие прямого рейса Нур-Султан – Токио.