Прямой эфир в TikTok обернулся штрафом для жительницы Астаны

Суд квалифицировал нецензурную брань во время трансляции как мелкое хулиганство

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В Астане суд привлек к административной ответственности женщину, которая использовала нецензурную брань во время прямого эфира в TikTok. Ей назначили штраф в размере 20 МРП, передает Kazpravda.kz.

Дело рассмотрели 5 ноября в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям столицы.

Как следует из материалов дела, гражданка Б. во время прямой трансляции в социальной сети TikTok использовала нецензурные выражения. Суд расценил ее действия как проявление неуважения к окружающим и пользователям социальной сети, квалифицировав их как мелкое хулиганство по части 1 статьи 434 КоАП РК.

«Гражданка Б. во время прямого эфира в социальной сети TikTok использовала нецензурную брань, чем выразила явное неуважение к окружающим и пользователям социальной сети, нарушив общественный порядок и общепринятые нормы поведения. В судебном заседании гражданка Б. признала свою вину, пояснила, что ранее к административной ответственности не привлекалась, и выразила готовность оплатить назначенный штраф», — сообщили в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны.

Вину женщины подтвердили материалы административного дела, включая видеозапись прямого эфира, рапорт инспектора, протокол о правонарушении и ее собственные объяснения.

За мелкое хулиганство по части 1 статьи 434 КоАП РК предусмотрены штраф в размере 20 МРП, административный арест на срок от 5 до 15 суток либо общественные работы продолжительностью от 20 до 60 часов.

Рассмотрев обстоятельства дела, суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 20 МРП.

Постановление пока не вступило в законную силу.