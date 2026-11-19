Такие планы были озвучены в ходе встречи вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева с главой делегации США, ассистентом министра транспорта США по вопросам авиации и международных отношений Дэниелом Дж. Эдвардсом в Монреале

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основной темой переговоров стали перспективы установления прямого авиасообщения между Казахстаном и США, а также дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

Было отмечено, что Президент Казахстана приглашен на саммит G20, который пройдет в декабре в Майами (США).

«В настоящее время казахстанская сторона продолжает работу по получению категории 1 Федерального авиационного управления США (FAA). В сентябре американские эксперты провели аудит и представили предварительные результаты, отметив хорошие показатели. В беседе также были отмечены планы по открытию прямого рейса между Казахстаном и США до конца 2027 года», - говорится в сообщении.

«Мы заинтересованы и активно работаем над запуском прямого авиасообщения между Казахстаном и США. Соглашение об «Открытом небе», заключённое между нашими странами, создаёт прочную правовую основу для реализации данной инициативы. Высоко ценим конструктивное взаимодействие с авиационными властями США и рассчитываем на завершение оставшихся процедур в ближайшем будущем», – отметил Талгат Ластаев.

В разговоре также было отмечено обновление парка воздушных судов казахстанских авиакомпаний. Так, авиакомпания Air Astana ожидает в 2026–2027 годах поставку трёх воздушных судов Boeing 787 Dreamliner, которые планируется задействовать при организации полётов в США.

Кроме того, в 2025 году были заключены соглашения с американской компанией Boeing на поставку 33 воздушных судов общей стоимостью 15 млрд долларов США.

Вице-министр подчеркнул, что запуск прямого авиасообщения станет важной вехой в развитии казахстанско-американских отношений, будет способствовать укреплению деловых и туристических связей, созданию новых возможностей для бизнеса и повышению транспортной связанности Центральной Азии с США.