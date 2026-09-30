Прямой рейс свяжет Астану и Бангкок

Новый маршрут между столицами двух государств расширит возможности для туристических и деловых поездок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 11 декабря Air Astana планирует начать выполнение прямых рейсов по маршруту Астана – Бангкок (Таиланд), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

Рейсы будут выполняться два раза в неделю на воздушных судах Airbus A321LR.

Тем самым, после запуска авиамаршрута, общее количество рейсов между Казахстаном и Таиландом увеличится до 20 в неделю по 4 маршрутам.

В настоящее время в Таиланд выполняются рейсы по следующим маршрутам: Алматы – Пхукет (Air Astana); Алматы – Бангкок (Air Astana, Thai AirAsiaX); Шымкент – Бангкок (SCAT).

Новый маршрут между столицами двух государств расширит возможности для туристических и деловых поездок и будет способствовать дальнейшему укреплению связей между Казахстаном и Таиландом.