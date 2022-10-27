Прямые авиарейсы Астана – Павлодар: объявлены дата запуска и цена билетов

С 1 ноября открываются прямые авиарейсы между городами Астаной и Павлодаром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В соответствии с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева об открытии прямого авиасообщения по маршруту Астана – Павлодар Комитет гражданской авиации оперативно провел соответствующую работу.

В результате с 1 ноября этого года открываются рейсы по социально значимому направлению Астана – Павлодар авиакомпанией Qazaq Air с частотой 4 раза в неделю и стоимостью билетов в 10 тысяч тенге.

Ожидается, что продажи билетов начнутся до конца сегодняшнего дня.