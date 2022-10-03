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Международное сотрудничество , Транспорт
Прямые авиарейсы на Сейшелы планируют запустить из Казахстана

В рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая проходит в Монреале (Канада) с 27 сентября по 7 октября, казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Республики Сейшельские острова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В ходе встречи председателя Комитета гражданской авиации Талгата Ластаева с министром транспорта Сейшельских островов Энтони Дерьякуесом были обсуждены вопросы прямого авиасообщения между Казахстаном и Сейшельскими островами и перспективы его дальнейшего развития.

По итогам переговоров стороны впервые в истории подписали меморандум, согласно которому назначенные перевозчики обеих стран получили право выполнять по 7 регулярных рейсов в неделю между странами на любом типе воздушного судна с каждой стороны.

По информации Энтони Дерьякуеса, национальная авиакомпания «Эйр Сейшел» на основе подписанного документа планирует открытие прямого рейса между двумя странами по маршруту Виктория – Алматы в январе следующего года.

Стороны отметили важность прямого авиасообщения для дальнейшего развития туристического и культурного сотрудничества между двумя странами, добавили в КГА.

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