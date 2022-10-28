Прямые авиарейсы свяжут Казахстан и Малайзию

Малазийская авиакомпания планирует начать полеты в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев встретился с коммерческим директором группы компании Air Asia Aviation Group госпожой Карен Чан.

Во встрече приняли участие председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, директор по доходам и маршрутам группы компании Air Asia Aviation Group господин Пол Кэррол, а также исполнительный директор авиакомпании Air Asia X господин Беньямин Исмаил.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы регулярного пассажирского и грузового авиасообщения между Казахстаном и Малайзией.

Представители Air Asia Aviation Group подтвердили планы авиакомпании запустить на первом этапе рейсы из Куала-Лумпура (Air Asia X) и Бангкока (Thai Air Asia X) в Алматы частотой 4 рейса в неделю по каждому маршруту и следующим этапом – в Астану частотой 3 рейса в неделю.

Также авиакомпания Air Asia планирует создать «виртуальный хаб» на территории Казахстана и выполнять полеты с пятой степенью «свободы воздуха» в Стамбул (Турция), Париж (Франция), Франкфурт (Германия), Лондон (Великобритания).

Ожидается, что открытие рейсов между странами будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических взаимоотношений, туризма и делового сотрудничества.

К слову, Air Asia является самой крупной бюджетной авиакомпанией в Азии, которая начала свою деятельность в 1996 году. Авиакомпанией перевезено более 600 млн пассажиров. Компания осуществляет полеты по более чем 400 направлениям в 25 странах мира. Парк воздушных судов насчитывает более 250 ВС.