Прямые рейсы и торговля: о чем договорились Казахстан и Камбоджа

Президент

Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Хуна Манета прошли в формате тет-а-тет

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом в формате тет-а-тет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Приветствуя гостя, Глава государства назвал его визит историческим, поскольку ранее премьер-министры Камбоджи не посещали Казахстан. Президент выразил уверенность, что встреча откроет новые возможности для сотрудничества двух стран.

Одной из тем переговоров стало развитие транспортного сообщения. Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность запуска прямых авиарейсов между Казахстаном и Камбоджей.

"Казахстан с большой симпатией относится к Вашей стране. Многие казахстанцы хотели бы посетить Камбоджу и познакомиться с ее достопримечательностями. Нам необходимо обсудить вопрос открытия прямого авиасообщения между двумя странами. Также следует активизировать обмены в гуманитарной сфере", сказал Президент Казахстана.

Как сообщили в Акорде, стороны также обсудили перспективы расширения торгово-экономических связей, в том числе сотрудничество в сфере природных ресурсов.

В свою очередь Хун Манет поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение и напомнил, что дипломатические отношения между странами продолжаются более 30 лет.

Премьер-министр Камбоджи выразил заинтересованность в сотрудничестве в энергетике и изучении казахстанского опыта цифровизации государственных услуг.

"Считаю, что сейчас у нас есть возможность к углублению взаимодействия в энергетической отрасли. Мы могли бы поручить нашим ведомствам совместно определить направления, представляющие взаимный интерес. Казахстан обладает значительным опытом и передовыми наработками в сфере электронного правительства. Наши министерства весьма заинтересованы в обмене опытом в этой области", подчеркнул Хун Манет.

Кроме того, собеседники рассмотрели вопросы дальнейшего политического диалога и взаимодействия на международных площадках.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Комбоджа

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