Прямые выборы – верное решение Статьи 4 октября 2023 г. 0:00 4 Ася Петрова Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров посетил с инспекционной поездкой Карагандинскую область. В ходе поездки с 29 сентября по 2 октября Нурлан Абдиров побеседовал со студентами, сельской молодежью, провел два семинара-совещания, четыре встречи с жителями и избранными акимами сел, а также посетил обучающие мероприятия для членов избирательных комиссий. В первый день поездки состоялась встреча председателя ЦИК со студентами ведущего экономического вуза региона – Карагандинского университета Казпотребсоюза. На встрече с молодыми людьми глава Центризбиркома подробно рассказал о сути конституционной реформы, реализованной в ходе всенародного референдума 5 июня 2022 года, о структуре избирательных органов, особенностях выборного процесса, институте местного и международного наблюдения. Он также рассказал об итогах дискуссии по рекомендациям миссий БДИПЧ⁄ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими и парламентскими выборами, состоявшейся в ходе специального заседания Экспертного совета при ЦИК РК. В частности, по его словам, один из тезисов, содержащихся в отчетах международных наблюдателей, касается утверждения об отсутствии в республике конкурентной политической среды. Между тем недавний переход к смешанной избирательной системе как раз таки направлен на поддержку плюрализма. Как результат на президентских и парламентских выборах 2022–2023 годов конкуренция среди кандидатов была самой высокой в истории страны. Кроме того, на заседании Экспертного совета полемику вызвали рекомендации миссий БДИПЧ⁄ОБСЕ об отмене требования к кандидатам в президенты в части знания казахского языка и сдачи лингвистического экзамена, о праве граждан, имеющих судимость, выдвигаться на выборные должности. Также был затронут вопрос о продвижении альтернативных форм голосования. Эти вопросы были включены в онлайн-опрос, который предложили пройти участникам встречи. Из 327 студентов, участвовавших в опросе, почти 38% поддержали внедрение дистанционного электронного голосования. 70,3% считают, что кандидат в президенты страны должен знать госязык и лингвистический экзамен обязателен. 54,1% ответили: гражданину, имевшему судимость, нельзя дозволять выдвигаться на выборные должности. По мнению 42,2% респондентов, депутат, избранный по партийному списку, не может менять свою партийную принадлежность, оказавшись в стенах Мажилиса Парламента и маслихата. В завершение встречи председатель ЦИК призвал молодежь активно реализовывать свое конституционное право избирать и быть избранным, принимать участие в электоральных кампаниях. В тот же день Нурлан Абдиров встретился с 25 сельскими акимами, которые поделились впечатлениями о выборах, в которых они участвовали, рассказали о своей работе. – Сельские акимы – уникальные люди, которые работают в режиме 24⁄7, и их необходимо поддерживать, – подчеркнул на встрече Кайрат Нургалиев, аким Кызылкаинского сельского округа Бухар-Жырауского района. Беседуя с избранными сельскими акимами, глава ЦИК обратил внимание на важность проведения первых прямых выборов акимов 42 районов и трех городов областного значения в плане продолжения политических реформ Президента. При этом также важен нарабатываемый в стране опыт проведения выборов акимов сельского уровня. После председатель ЦИК направился в Актогайский район, который решением областного маслихата вошел в число пилотных, где впервые аким будет избираться самими жителями. Там он посетил избирательный участок № 448 и ознакомился с его инфраструктурой и материально-техническим оснащением. Затем под председательством Нурлана Абдирова состоялся семинар-совещание с представителями избирательных комиссий, местных исполнительных и правоохранительных органов. – Прямые выборы акимов районов – это, по сути, абсолютно новые выборы, – подчеркнул глава ЦИК. Как отмечается в сообщении ЦИК РК, руководители уполномоченных госорганов и территориальной избирательной комиссии доложили о проводимой в районе работе по составлению списков избирателей, организационному, материально-техническому обеспечению проведения выборов, созданию условий для физической доступности 38 избирательных участков для 619 граждан с инвалидностью и других вопросах. Нурлан Абдиров обратил внимание местных исполнительных органов на необходимость бесперебойного обеспечения избирательных участков электричеством, тепловой энергией, Интернетом; органов внутренних дел – на важность обеспечения общественного порядка, а органов по чрезвычайным ситуациям – на состояние пожарной и иной безопасности, готовности принятия необходимых мер в случае ухудшения погодных условий в день голосования. Также глава ЦИК провел встречу с молодежью Актогайского района, в ходе которой подчеркнул, что неукоснительное исполнение и соблюдение избирательного законодательства при проведении любых электоральных кампаний – безусловный приоритет в деятельности Центризбиркома. Интерес у участников вызвало обсуждение необходимых требований для потенциальных акимов. К примеру, по мнению молодой предпринимательницы Индиры Бериккызы, аким должен уметь мотивировать жителей на занятие бизнесом и оказывать им спонсорскую и иную помощь в развитии собственного дела. Данияр Каура, специалист отдела предпринимательства, предложил рассматривать требования, предъявляемые к акимам района и села, раздельно и рекрутировать больше молодежи на госслужбу. Развивая данную тему, Алмас Кайрат, молодой госслужащий, высказал мнение о необходимости создания организации для вовлечения молодых людей на госслужбу и их профессиональной поддержки. В ходе поездки в район Нурлан Абдиров принял участие в обучении по каскадному методу членов нижестоящих избирательных комиссий. Он акцентировал внимание на важности оказания Центризбиркомом методологической помощи и контроля качества проводимых на местах обучающих семинаров, организованных ТИК. Затем глава ЦИК пообщался с населением и избранными акимами Шабанбайбийского и Кызыларайского сельских округов. Жители сел положительно оценили деятельность своих акимов. Также они обсудили на встрече требования, предъявляемые к кандидатам в акимы. Ответственные сотрудники аппарата ЦИК 1 октября посетили город Приозерск, в котором 5 ноября пройдут выборы акима. Они ознакомились с работой избирательного участка № 802 и провели обучающий семинар с членами избирательных комиссий. Нурлан Абдиров 2 октября в Осакаровском районе посетил Пионерский и Есильский сельские округа и встретился с избранными акимами и населением. В ходе встреч глава ЦИК, в частности, попросил жителей составить социально-психологический портрет сельского акима. По мнению сельчан, он должен иметь соответствующее высшее образование и быть ответственным, проживать в родном селе и знать проблемы изнутри. В свою очередь аким Пионерского сельского округа Оралбек Аманжол, в прошлом переселенец из Монголии, проживающий в данном селе около 30 лет и почти 10 лет проработавший в акимате данного села и района, высказал мнение о необходимости мер по удержанию молодежи в сельской местности. Жители обоих сел дали положительную оценку деятельности избранных ими акимов. Они считают введение выборов сельских акимов правильным политическим решением. Затем Нурлан Абдиров провел семинар-совещание с участием руководителей местных исполнительных органов, прокуратуры, органов внутренних дел, членов избирательной комиссии Осакаровского района, где заслушал их отчеты о проводимой работе по подготовке к предстоящим выборам акима района. В ходе совещания глава ЦИК поручил акимату и территориальным избирательным комиссиям обеспечить полное информационное сопровождение избирательной кампании и подчеркнул важность обеспечения кандидатам равных возможностей для агитационной работы, в том числе посредством предоставления необходимого количества мест для размещения агитационных печатных материалов. Поездка в регион завершилась участием Нурлана Абдирова в обучении по каскадному методу 226 членов избирательных комиссий Осакаровского района.