Прямые выборы – верное решение

В ходе поездки с 29 сентября по 2 октября Нурлан Абдиров побеседовал со студентами, сельской молодежью, провел два семинара-совещания, четыре встречи с жителями и избранными акимами сел, а также посетил обучаю­щие мероприятия для членов избирательных комиссий.

В первый день поездки состоялась встреча председателя ЦИК со студентами ведущего экономического вуза региона – Карагандинского университета Казпотребсоюза.

На встрече с молодыми людьми глава Центризбиркома подробно рассказал о сути конституционной реформы, реализованной в ходе всенародного референдума 5 июня 2022 года, о структуре избирательных органов, особенностях выборного процесса, институте местного и международного наблюдения.

Он также рассказал об итогах дискуссии по рекомендациям миссий БДИПЧ⁄ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими и парламентскими выборами, состоявшейся в ходе специального заседания Экспертного совета при ЦИК РК. В частности, по его словам, один из тезисов, содержащихся в отчетах международных наблюдателей, касается утверждения об отсутствии в республике конкурентной политической среды. Между тем недавний переход к смешанной избирательной сис­теме как раз таки направлен на поддержку плюрализма. Как результат на президентских и парламентских выборах 2022–2023 годов конкуренция среди кандидатов была самой высокой в истории страны.

Кроме того, на заседании Экс­пертного совета полемику вызвали рекомендации миссий БДИПЧ⁄ОБСЕ об отмене требования к кандидатам в президенты в час­ти знания казахского языка и сдачи лингвистического экзамена, о праве граждан, имеющих судимость, выдвигаться на выборные должности. Также был затронут вопрос о продвижении альтернативных форм голосования.

Эти вопросы были включены в онлайн-опрос, который предложили пройти участникам встречи. Из 327 студентов, участвовавших в опросе, почти 38% поддержали внедрение дистанционного электронного голосования.

70,3% считают, что кандидат в президенты страны должен знать госязык и лингвистический экзамен обязателен. 54,1% ответили: гражданину, имевшему судимость, нельзя дозволять выдвигаться на выборные должности. По мнению 42,2% респондентов, депутат, избранный по партийному списку, не может менять свою партийную принадлежность, оказавшись в стенах Мажилиса Парламента и маслихата.

В завершение встречи председатель ЦИК призвал молодежь активно реализовывать свое конституционное право избирать и быть избранным, принимать участие в электоральных кампаниях.

В тот же день Нурлан Абдиров встретился с 25 сельскими акимами, которые поделились впечатлениями о выборах, в которых они участвовали, рассказали о своей работе.

– Сельские акимы – уникальные люди, которые работают в режиме 24⁄7, и их необходимо поддерживать, – подчеркнул на встрече Кайрат Нургалиев, аким Кызылкаинского сельского округа Бухар-Жырауского района.

Беседуя с избранными сельскими акимами, глава ЦИК обратил внимание на важность проведения первых прямых выборов акимов 42 районов и трех городов областного значения в плане продолжения политических реформ Президента.

При этом также важен нарабатываемый в стране опыт проведения выборов акимов сельского уровня.

После председатель ЦИК направился в Актогайский район, который решением областного маслихата вошел в число пилотных, где впервые аким будет избираться самими жителями. Там он посетил избирательный участок № 448 и ознакомился с его инфраструктурой и материально-техническим оснащением.

Затем под председательством Нурлана Абдирова состоялся семинар-совещание с представителями избирательных комиссий, местных исполнительных и правоохранительных органов.

– Прямые выборы акимов райо­нов – это, по сути, абсолютно новые выборы, – подчеркнул глава ЦИК.

Как отмечается в сообщении ЦИК РК, руководители уполномоченных госорганов и территориальной избирательной комиссии доложили о проводимой в районе работе по составлению списков избирателей, организационному, материально-техническому обеспечению проведения выборов, созданию условий для физической доступности 38 избирательных участков для 619 граждан с инвалидностью и других вопросах.

Нурлан Абдиров обратил внимание местных исполнительных органов на необходимость бесперебойного обеспечения избирательных участков элект­ричеством, тепловой энергией, Интернетом; органов внутренних дел – на важность обеспечения общественного порядка, а органов по чрезвычайным ситуациям – на состояние пожарной и иной безопасности, готовности принятия необходимых мер в случае ухудшения погодных условий в день голосования.

Также глава ЦИК провел встречу с молодежью Актогайского райо­на, в ходе которой подчерк­нул, что неукоснительное исполнение и соблюдение избирательного законодательства при проведении любых электоральных кампаний – безусловный приоритет в деятельности Центр­избиркома.

Интерес у участников вызвало обсуждение необходимых требований для потенциальных акимов. К примеру, по мнению молодой предпринимательницы Индиры Бериккызы, аким должен уметь мотивировать жителей на занятие бизнесом и оказывать им спонсорскую и иную помощь в развитии собственного дела.

Данияр Каура, специалист отдела предпринимательства, предложил рассматривать требования, предъявляемые к акимам района и села, раздельно и рекрутировать больше молодежи на госслужбу. Развивая данную тему, Алмас Кайрат, молодой госслужащий, высказал мнение о необходимости создания организации для вовлечения молодых людей на госслужбу и их профессиональной поддержки.

В ходе поездки в район Нурлан Абдиров принял участие в обучении по каскадному методу членов нижестоящих избирательных комиссий. Он акцентировал внимание на важности оказания Центризбиркомом методологической помощи и контроля качества проводимых на местах обучающих семинаров, организованных ТИК.

Затем глава ЦИК пообщался с населением и избранными акимами Шабанбайбийского и Кызыларайского сельских округов. Жители сел положительно оценили деятельность своих акимов. Также они обсудили на встрече требования, предъявляемые к кандидатам в акимы.

Ответственные сотрудники аппарата ЦИК 1 октября посетили город Приозерск, в котором 5 ноября пройдут выборы акима. Они ознакомились с работой избирательного участка № 802 и провели обучающий семинар с членами избирательных комиссий.

Нурлан Абдиров 2 октября в Осакаровском районе посетил Пио­нерский и Есильский сельские округа и встретился с избранными акимами и населением.

В ходе встреч глава ЦИК, в частности, попросил жителей составить социально-психологический портрет сельского акима. По мнению сельчан, он должен иметь соответствующее высшее образование и быть ответственным, проживать в родном селе и знать проблемы изнутри.

В свою очередь аким Пионерского сельского округа Оралбек Аманжол, в прошлом переселенец из Монголии, проживающий в данном селе около 30 лет и почти 10 лет проработавший в акимате данного села и района, высказал мнение о необходимости мер по удержанию молодежи в сельской местности.

Жители обоих сел дали положительную оценку деятельности избранных ими акимов. Они считают введение выборов сельских акимов правильным политическим решением.

Затем Нурлан Абдиров провел семинар-совещание с участием руководителей местных исполнительных органов, прокуратуры, органов внутренних дел, членов избирательной комиссии Осакаровского района, где заслушал их отчеты о проводимой работе по подготовке к предстоя­щим выборам акима района.

В ходе совещания глава ЦИК поручил акимату и территориальным избирательным комиссиям обеспечить полное информационное сопровождение избирательной кампании и подчеркнул важность обеспечения кандидатам равных возможностей для агитационной работы, в том числе посредством предоставления необходимого количества мест для размещения агитационных печатных материалов.

Поездка в регион завершилась участием Нурлана Абдирова в обучении по каскадному методу 226 членов избирательных комиссий Осакаровского района.