Прыгнувшего на голову кошке мужчину посадили в ИВС в Актау

Мужчину, прыгнувшего на кошку, водворили в изолятор временного содержания в городе Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

4 октября примерно 22:00 часов пьяный 35-летний мужчина в 6-ом микрорайоне Актау прыгнул на голову кошке, причинив ей увечье.

Этот момент попал на видео, которое позже распространилось в Сети, вызвав негодование у казахстанцев.

Житель Актау дал признательные показания.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по части 1 уголовной статьи «Жестокое обращение с животными». Мужчине грозит штраф до 120 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток.