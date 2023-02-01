Прыщ на поприще

О чем же эта гротескная повесть? Маленький человек Аксентий Поприщин возомнил себя королем Испании. Ну и что? Подумаешь, трагедия. Это даже смешно, если речь идет о мелком титулярном советнике. В катастрофу такой сюжет превращается, когда монархом или даже мессией воображает себя человек, уже наделенный властью…

В Петропавловске моноспектакль по повести «Записки сумасшедшего» поставил актер и режиссер Думан Адыкенов. Вместе с исполнителем главной роли Асылханом Разиевым они попытались разгадать, что же в конечном итоге хотел сказать Гоголь своей фантасмагорией?

Автор постановки представил зрителю разительный контраст между реальным миром и воображаемым. Титулярный советник слышит чужие голоса, как бы носит королевскую мантию, одержим миссией спасения Луны, хотя в реальности ходит в старой шинели и стоптанных сапогах. Но даже такого противоречия не выдерживает человек, финал трагичен… А зритель думает и о своем: что будет со всеми нами, если миром станут править безумцы?

Поприщин близок современному зрителю, например, тем, что хорошо знает о разного рода аномальных явле­ниях. Он вычитывает в газетах примерно такую же муть, которую мы сегодня находим в гаджетах: «Говорят, что в Англии выплыла рыба, которая сказала два слова на таком странном языке, что ученые (британские, конечно!) уже три года стараются определить и до сих пор ничего не открыли…»

Впрочем, сам постановщик считает, что это не тот случай, когда спектакль чему-то учит зрителя – он просто предостерегает.

– Задача была – раскрыть историю человека, – говорит Думан Адыкенов. – Возможно, кто-то увидит в ней себя. Признаюсь, что постановка далась мне непросто. Но благодаря актеру с большим сценическим опытом она заиграла так, как я хотел. Мне нравятся классические авторы.

– Классика должна жить, – продолжает исполнитель главной роли Асылхан Ра­зиев. – Этот проект стал новым этапом и моей карьеры.

Отметим, что постановщик спектакля Думан Адыкенов служит в Театре им. С. Муканова актером, повышал актерское образование в Бишкеке, учился в летней школе президента Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина. Заочно учится в Уфимском театральном институте. Поставил спектакль по Чехову «Гибель актера».