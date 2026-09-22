Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы

Названы шесть признаков, которые должны насторожить граждан

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В АРРФР предупредили граждан о рисках мошенничества с использованием фейковых инвестиционных платформ, сообщает Kazpravda.kz

С развитием цифровых технологий инвестиционные инструменты становятся более доступными. Одновременно мошенники используют социальные сети и цифровые технологии для создания поддельных инвестиционных проектов и привлечения денег граждан.

Один из распространенных видов мошенничества – фейковые инвестиционные платформы. Злоумышленники создают сайты, которые внешне могут копировать официальные ресурсы известных финансовых организаций, банков или инвестиционных компаний.

Для привлечения пользователей мошенники распространяют рекламу в социальных сетях, обещая высокую доходность за короткий срок даже при небольших первоначальных вложениях.

Для повышения доверия могут использоваться поддельные отзывы «инвесторов», а также изображения и видео известных людей, в том числе созданные или измененные с использованием технологий искусственного интеллекта.

Основная цель таких схем – убедить гражданина перейти на поддельную платформу, внести деньги и передать мошенникам персональные или платежные данные.

Как распознать фейковую инвестиционную платформу?

Следует проявить особую осторожность, если:

- реклама размещена с неофициального или подозрительного аккаунта;

- ссылка из рекламы ведет не на официальный сайт финансовой организации, а на сторонний ресурс;

- обещается гарантированный или чрезмерно высокий доход за короткий период;

- пользователя призывают принять решение и внести деньги как можно скорее;

- для начала инвестирования требуется скачать приложение не из официального магазина приложений – App Store или Google Play;

- для регистрации или пополнения счета запрашиваются банковские реквизиты, коды из SMS или другие конфиденциальные данные.

Как защититься от инвестиционного мошенничества?

- Проверяйте наличие лицензии. Перед тем как доверить деньги финансовой организации, убедитесь, что она имеет соответствующую лицензию. Информацию о лицензированных финансовых организациях можно проверить на официальном интернет-ресурсе Агентства.

- Проверяйте источник рекламы. Не переходите к инвестированию по ссылкам из сомнительных публикаций, сообщений или рекламы. Найдите официальный сайт организации самостоятельно и проверьте, размещена ли на нем информация о предлагаемом инвестиционном продукте.

- Не доверяйте обещаниям гарантированной высокой доходности. Любые инвестиции связаны с риском, поэтому обещание гарантированного высокого дохода за короткий срок должно насторожить.

- Не передавайте конфиденциальные данные. Не сообщайте посторонним данные банковской карты, пароли, коды из SMS и другую информацию, позволяющую получить доступ к вашим счетам.

- Если у вас возникли сомнения в надежности инвестиционной платформы, не переводите деньги и не устанавливайте предлагаемые приложения до проверки информации.