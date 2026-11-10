Пшеница у Каспия

Сельское хозяйство
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

В местности Тасмурын Шайырского сельского округа Мангистауского района готовятся к осенней посевной. Земельный участок площадью в две тысячи гектаров, переданный в аренду крестьянскому хозяйству «Максат», отведен для выращивания картофеля и пшеницы.

Фото: ЦОК Мангистауской области

Проект предполагает не только производство сельскохозяйственной продукции, но и ее дальнейшую переработку – выпуск муки и круп, а также заготовку кормов для скота.

Как сообщили в пресс-службе районного акимата, земельные угодья предоставлены хозяйству в аренду сроком на три года. На сегодняшний день обработано 300 га: почва подготовлена к осенней посевной. Начать ее планируют в ноябре. Освоение оставшихся площадей (на сегодня подготовлена лишь часть отведенной территории – около 15%) будет проходить поэтапно.

Отдельное направление проекта – переработка выращенного. В планах хозяйства – налаживание производства муки и круп, а также организация заготовки кормов для животноводства. Такой подход предполагает развитие не только растениеводства, но и сопутствующих производственных процессов. Если проект будет осуществлен в полном объеме, часть продукции может перерабатываться непосредственно в регионе.

Для Мангистау, где сельское хозяйство традиционно связано прежде всего с животноводством, развитие растениеводства имеет особое значение. Местное возделывание зерновых, картофеля и кормов способно расширить ассортимент растительного сырья, доступного внутри области, снизить зависимость от его поставок из других регионов.

Вместе с тем результат подобных проектов во многом зависит от природных условий, наличия воды и грамотной организации сельскохозяйственных работ.

Новая инициатива вписывается в более широкие планы по развитию агропромышленного комплекса Мангистауской области. В 2025–2028 годах в регионе намерены осуществить в этой сфере 15 инвестиционных проектов.

По данным областного акимата, ожидается, что их ввод позволит создать более 500 рабочих мест. Проекты охватывают животноводство, растениеводство, выпуск продуктов питания и развитие экспортного потенциала.

Власти также отмечают, что региону требуется значительный объем кормов для скота. На сезон 2025–2026 годов потребность в них оценивалась в 83 тыс. тонн сена и 26,2 тыс. тонн фуражных кормов (ячменя, зерноотходов, отрубей).

В этом контексте планы по заготовке кормов в Тасмурыне могут стать дополнительным направлением поддержки животноводства. Пока проект находится на начальном этапе. Его дальнейшие результаты покажут, насколько эффективно удастся использовать выделенные земли и сможет ли новая инициатива стать устойчивым сельскохозяйственным производством.

#регионы #Мангистау #пшеница

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