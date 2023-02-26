Психолог предупредила об опасности длительного использования телефона

Общество
119

Чем опасно длительное использование телефона, рассказала психолог, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РИА новости

Фото: Kazpravda.kz

Длительное использование телефона ведет к тревожности и бессоннице. Просмотр ленты социальных сетей провоцирует дофаминовую зависимость, что приводит к повышению тревожности, нарушению сна и снижению работоспособности, рассказала эксперт Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ", невролог, клинический психолог клиник СамГМУ Любовь Благодарева.

"Зависимость от социальных сетей это в первую очередь дофаминовая зависимость. Листая ленту, человеческий мозг ищет что-то интересное, полезное, что-то, что вызывает эмоцию. Однако это очень кратковременное удовольствие... Происходит кратковременный выброс маленькой дозы дофамина, потом он также быстро падает и формируется зависимость", - рассказала Благодарева.

Эксперт отметила, что во время просмотра видеороликов мозг не обрабатывает информацию, а стремится получить кратковременный дофаминовый всплеск.

"Когда уровень дофамина падает и не пополняется, повышается тревожность и раздражительность, особенно при апатии и общей слабости организма", - добавила Благодарева.

За 2-3 часа до сна надо откладывать телефон и любые другие экраны, а также ложиться спать не позднее 23 часов. 

"В противном случае синий свет экрана будет нарушать выработку мелатонина и организм не будет восстанавливаться, что негативно скажется на состоянии кожи, внимании, памяти и работоспособности", - пояснила Благодарева.

Пользоваться телефоном специалист советует до двух часов в день для того, чтобы ответить на сообщения и пообщаться. 

Популярное

Все
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Первый казахстанский боксер  пробился в финал малого ЧМ
Психолог предупредила об опасности длительного использования телефона
Средний размер пенсии в Казахстане на февраль озвучили в Минтруда
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Уголовное правосудие: преодоление стереотипов
Первый эшелон казахстанских спасателей вернулся из Турции
В Турции произошло еще одно землетрясение
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
В Петропавловске столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие
В Байконыре женщина использовала собственного ребенка для хищения денег
Смаилов: Необходимо поддерживать высокую динамику развития строительной отрасли Жетысуской области
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Курица в пятнах: жители Актау жалуются на качество мяса
Роман Скляр провел встречу с делегацией Бундестага ФРГ
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
71,7% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении – соцопрос
Разграбленные подстанции, недостроенные и брошенные сети водопровода и канализации, непроезжие дороги – такое «развитие» получил один из жилых районов Усть-Каменогорска, ранее считавшийся перспективным
Хроническая зависимость отраслей отечественной обрабатывающей промышленности от внешних поставок по широкому перечню товаров, материалов и компонентов – такова реальность, с которой сталкивается «всяк сюда входящий» бизнес, а экономика – с зацикленностью секторов производства на продукцию первичных переделов
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей

Читайте также

Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным дел…
"Полчища клопов и тараканов": волонтеры сняли на видео ква…
Осадки прогнозируют синоптики в Казахстане
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]