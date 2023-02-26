Психолог предупредила об опасности длительного использования телефона

Чем опасно длительное использование телефона, рассказала психолог, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РИА новости .

Фото: Kazpravda.kz

Длительное использование телефона ведет к тревожности и бессоннице. Просмотр ленты социальных сетей провоцирует дофаминовую зависимость, что приводит к повышению тревожности, нарушению сна и снижению работоспособности, рассказала эксперт Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ", невролог, клинический психолог клиник СамГМУ Любовь Благодарева.

"Зависимость от социальных сетей это в первую очередь дофаминовая зависимость. Листая ленту, человеческий мозг ищет что-то интересное, полезное, что-то, что вызывает эмоцию. Однако это очень кратковременное удовольствие... Происходит кратковременный выброс маленькой дозы дофамина, потом он также быстро падает и формируется зависимость", - рассказала Благодарева.

Эксперт отметила, что во время просмотра видеороликов мозг не обрабатывает информацию, а стремится получить кратковременный дофаминовый всплеск.

"Когда уровень дофамина падает и не пополняется, повышается тревожность и раздражительность, особенно при апатии и общей слабости организма", - добавила Благодарева.

За 2-3 часа до сна надо откладывать телефон и любые другие экраны, а также ложиться спать не позднее 23 часов.

"В противном случае синий свет экрана будет нарушать выработку мелатонина и организм не будет восстанавливаться, что негативно скажется на состоянии кожи, внимании, памяти и работоспособности", - пояснила Благодарева.

Пользоваться телефоном специалист советует до двух часов в день для того, чтобы ответить на сообщения и пообщаться.