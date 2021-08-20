Психология потребителя: как изменить свои финансовые привычки

Зачастую семьи, имеющие одинаковый ежемесячный доход, живут по-разному. Кто-то может откладывать деньги и даже приумножает их, используя различные финансовые инструменты, а кто-то живет от зарплаты до зарплаты. Почему так происходит? Возможно, дело в финансовых привычках. Разбиралась в этом вопросе Fingramota.kz, передает Kazpravda.kz
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Финансы – это ресурс, которым нужно просто научиться управлять. И под выражением «финансовое планирование» не подразумевается только слово «экономия». Это умение правильно распоряжаться деньгами, а значит, грамотно планировать свои расходы и доходы. К примеру, в некоторых семьях принято письменно вести свой бюджет. И эта привычка оказывается весьма полезной. Для чего и зачем фиксировать свои траты?
Во - первых, для понимания текущей финансовой ситуации. Вы должны четко понимать, живете ли по средствам или находитесь в долговой яме, как можно это исправить.
Во - вторых, полученная информация необходима для того, чтобы изменить свои финансовые привычки. Если одни семьи привыкли растягивать заработную плату на месяц, продолжая жить с убеждением, что лучше держать «деньги под матрацем», то другие не только тратят и экономят с умом, но и имеют пассивный доход, играя, к примеру, на
фондовой бирже. У одних граждан есть свой финансовый план, благодаря которому они достигают своих финансовых целей, а некоторые живут сегодняшним днем, без особых планов на завтра, и абсолютно не подготовлены к неожиданным финансовым расходам.
Наши привычки играют огромную роль в каждом аспекте жизни. И они, хорошие или плохие, отражаются на ваших финансах. Даже, казалось бы, самые незначительные финансовые привычки со временем оказывают большое влияние: сначала слегка меняют вектор вашего развития, а через какое-то время угол отклонения от изначального направления может измениться кардинально. Поэтому никогда не сомневайтесь, что маленькие привычки приводят к большим результатам. Привычки на другом конце земного шара
Можно ли заменить «старые» привычки на «новые»? Да, главное – сделать первый шаг в этом направлении. К примеру, можно изучить и впоследствии перенять полезные привычки жителей других стран.
Самый счастливый народ, согласно последней версии World Happiness Report
(2018-2020 годы), финны. Конечно, уровень доходов в их стране один из высоких в мире, однако этому способствует и их образ жизни, который формируют правильные привычки.
Финны – очень бережливый народ и самый финансово грамотный в мире. У них прекрасная самодисциплина, и они дорожат как своим временем, так и чужим. Почти 90% населения инвестирует в ценные бумаги, стремясь обеспечить себе дополнительный доход к пенсии. Они не любят внезапные покупки и все тщательно планируют. Может, в планировании и кроется их секрет успеха и достатка?
«Наступают на пятки» финнам датчане. Их страна – вторая в рейтинге самых счастливых. Примечательно, что финансовой грамотности в Дании учат с пеленок. Для новорожденных сразу открывают банковский счет, а для деток постарше – банковскую карту, и это уже не просто вошло в привычку, а стало традицией. Родители дают детям деньги на карманные расходы, чтобы воспитать их финансовую ответственность. Еще в Дании пользуются популярностью пассивные инвестиционные инструменты. Датчане – осторожные инвесторы и инвестируют только в то, что знают. Датская философия счастья построена на принципе – довольствоваться малым и не гнаться за новыми вещами.
Приведем последний пример – страну из третьей строчки «счастливого» рейтинга – Швейцарию. Это один их ведущих финансовых центров мира, жители которого не любят влезать в долги и привыкли четко следовать бюджету. Национальная черта швейцарцев, помимо их легендарной точности, – это высокий уровень самодисциплины и умение планировать бюджет на долгосрочную перспективу, регулярно откладывать деньги и стараться приумножать их. Этому они также обучают своих детей, внушая им с малых лет мысль, что денежные ресурсы не безграничны.
К слову, Казахстан в этом рейтинге занимает 45-ю позицию из 149-ти, в то время как Россия – 76-ю. Как показывает практика, правильные финансовые привычки положительно сказываются на качестве жизни.Итак, что стоить делать регулярно, чтобы это вошло в привычку:Анализируйте свои траты.
Записывайте каждую покупку, это важно, чтобы понять, насколько эффективно расходуются деньги, а также, чтобы вычислить ненужные траты. Таким образом, сэкономив на импульсивных покупках, вы можете данные средства отложить на депозит. Кстати, вы можете использовать различный сервис финансового планирования, который доступен для скачивания на любой смартфон.Составьте финансовый план и четко следуйте ему.
Это очень важный пункт, который не позволит вам сбиться с финансового курса. Допустим, вы хотите накопить на отпуск за границей. Для начала посчитайте, какая сумма вам необходима и обозначьте срок осуществления цели. Проанализируйте, сколько денег для этого нужно откладывать
ежемесячно. Учитывайте свои финансовые возможности. Однако, находясь в процессе накопления, вам следует избегать режима тотальной экономии. Лишая себя обычных радостей жизни, вы получите массу отрицательных
эмоций и душевную дисгармонию. Экономия семейного бюджета направлена не на то, чтобы ограничить себя во всем, а на улучшение качества жизни.
Жить по возможностям — это правильный принцип. Но нельзя забывать и о том, что иногда нужно радовать и награждать себя и своих близких. Может, это будет поход в кино, парк развлечений, в кафе или в театр. Попробуйте
продумать заранее затраты на развлечения и приятные моменты, не выходя за рамки запланированного бюджета.Создавайте финансовую подушку безопасности.
В жизни могут случиться различные форс-мажорные ситуации, и чтобы остаться «на плаву», нужны дополнительные накопления, желательно в размере шести окладов. Это неприкосновенный запас, который лучше хранить на депозите.Будьте аккуратны с кредитами и особенно с кредитными картами.
Чаще всего кредитные карты подталкивают нас к не обязательным тратам. Появляется огромный соблазн, купить то, что не по карману. А после приходится платить большие проценты. Если уж вы решили, что кредит и/или кредитная карта вам просто необходимы, обязательно изучите договор займа. Выбирайте лучшие предложения. Пользуйтесь кешбэком. И старайтесь не допускать просрочек. В целом будьте аккуратны с любыми кредитами, денежными или товарными. Лучшей альтернативой кредиту является рассрочка.Изучайте любые договоры перед подписанием.
Эта привычка очень практичная и прагматичная. Чтобы не попасть в неприятные ситуации, читайте внимательно все пункты договора перед его подписанием. Если есть необходимость, попросите у менеджера время на анализ, заберите договор домой и проконсультируйтесь с юристами.Получайте пассивный доход.
Это деньги, которые регулярно поступают вне зависимости от вашей ежедневной деятельности и которые вы можете направить на реализацию своих целей. Одни из вариантов пассивного дохода – вклад в банке или инвестиции в ценные бумаги. Недвижимость и интеллектуальная собственность также могут приносить пассивный доход.Будьте готовы к различным рискам.
Изучите различные программы страхования: жизни, здоровья, недвижимости. Здесь важно опять-таки изучить договор страхования, чтобы страховка смогла покрыть все убытки.Регулярно повышайте свою финансовую грамотность.
Финансово грамотные граждане осведомлены, к примеру, о том, какие методы и способы используют финансовые мошенники, знают признаки финпирамид, хорошо ориентируются в мире финансов, разбираются в финансовых продуктах и услугах. Обучайте азам финансовой грамотности своих детей! Давайте им денег на карманные расходы и учите достигать свои финансовые цели! Читайте специальную литературу, смотрите обучающие фильмы и видеоролики, пройдите курсы или тренинги по финансовой грамотности и следите за материалами на сайте www.fingramota.kz
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