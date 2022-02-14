Психологов горячей линии 1414 наградили грамотами

В Центре поддержки гражданских инициатив отметили труд психологов, которые оказывали поддержку казахстанцам, звонившим в дни чрезвычайного положения, по номеру горячей линии 1414.Напомним, что в начале января Министерство информации и общественного развития РК совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК на базе единого колл-центра 1414 создало отдельную телефонную линию, где профессиональную психологическую помощь получали все нуждающиеся жители страны.Со всеми казахстанцами, обратившимися на номер горячей линии, работали 38 профессиональных психологов в режиме 24/7.«В первые дни чрезвычайного положения наши сотрудники обратились в соцсетях с просьбой откликнутся профессиональным психологам. И таких неравнодушных людей оказалось не мало. Мы хотим выразить признательность всем психологам за то, что вы проявили готовность работать в качестве волонтеров и поддержали всех, обратившихся к вам за поддержкой», - сообщила председатель Правления Центра поддержки гражданских инициатив Лима Диас.Зарина Кенжекар подключилась к работе горячей линии одной из первых. Она – практикующий психолог.«О том, что нужна помощь психологов я узнала из общего чата. Сразу же приступила к работе, брат у меня – военный, и я знала, что обстановка очень сложная. Звонки были разные, но запомнился случай, когда звонила жительница Алматы и говорила, что она одна с двумя детьми и живет в районе, где слышны выстрелы. Она звонила ночью, потому что ночью страхи активизируются. И у нее был огромный страх не за себя, а за детей. Этой женщине и другим звонившим я попыталась помочь справиться с тревожным состоянием, оказать максимальную поддержку с помощью специальных методов, которыми владеют психологи», - говорит Зарина Кенжекар.Работа по психологической поддержке будет продолжена. По словам председателя Правления Центра поддержки гражданских инициатив, теперь помощь будет оказана точечно детям и подросткам, ставших свидетелями массовых беспорядков и нуждающихся в профессиональной помощи.