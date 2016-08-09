Психоневрологический диспансер горел в Шымкенте

Происшествия
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Фото с сайта otyrar.kz
В Шымкенте горел психоневрологический диспансер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

"Стихия огня охватила пристройку интерната. Обитателей психоневрологического интерната в срочном порядке эвакуировали из здания и разместили на огражденной сеткой площадке, которая находилась на территории самого интерната", – говорится в сообщении.

Благодаря оперативным действиям пожарных, масштабного распространения пламени на жилое здание учреждения удалось избежать. "Но пламя уничтожило несколько стеклопакетов, электропроводку и часть крыши", – уточняется в информации.

Причину возгорания выясняют специалисты.

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