Психоневрологический диспансер горел в Шымкенте

Фото с сайта otyrar.kz
В Шымкенте горел психоневрологический диспансер, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на otyrar.kz
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"Стихия огня охватила пристройку интерната. Обитателей психоневрологического интерната в срочном порядке эвакуировали из здания и разместили на огражденной сеткой площадке, которая находилась на территории самого интерната", – говорится в сообщении.
Благодаря оперативным действиям пожарных, масштабного распространения пламени на жилое здание учреждения удалось избежать. "Но пламя уничтожило несколько стеклопакетов, электропроводку и часть крыши", – уточняется в информации.
Причину возгорания выясняют специалисты.