"ПСЖ" официально представил Месси

Лионель Месси стал новым футболистом «Пари Сен-Жермен», сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Kp.ru
.
Состав топ-клуба Европы пополнился легендарным аргентинцем после того, как его переговоры с «Барселоной» зашли в тупик.
Месси теперь — футболист «ПСЖ» и продолжит свою карьеру во Франции. Он прилетел 10 августа в Париж из Барселоны, где был последние дни после прощания с каталонской командой.
После того, как были улажены самые последние формальности, парижане объявили о сделке.
34-летний аргентинец будет играть за «ПСЖ» точно два ближайших года с возможностью продления контракта еще на один год.
Один из лучших игроков в истории футбола достался парижанам бесплатно.
Первые слова Месси в качестве игрока «Пари Сен-Жермен» звучали достаточно стандартно. Игрок рад возможности продолжить карьеру и ждет, когда появится на поле в новой команде.
«Очень рад начать новую главу своей карьеры в «ПСЖ». Все в этом клубе соответствует моим футбольным амбициям. знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб. Я полон решимости помочь создать нечто особенное для клуба и болельщиков, и с нетерпением жду возможности выйти на поле «Парк де Пренс», - сказал знаменитость.
Боссы «ПСЖ» тоже готовы дать «зеленый свет» звездному аргентинцу.
«Я рад, что Лионель Месси стал игроком «ПСЖ», и мы рады приветствовать его и его семью в Париже. Он не скрывал своего желания продолжать игру на самом высоком уровне и выигрывать трофеи. А ведь наша цель как клуба — делать то же самое. Появление Лео в нашей команде продолжает очень стратегическое и успешное трансферное окно для нашего клуба. Под руководством тренера и его помощников я с нетерпением жду, когда вся команда вместе войдет в историю для наших болельщиков по всему миру», —
поделился исполнительный директор «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи.
Ближайший матч в чемпионате Франции по футболу парижане проведут у себя дома, 14 августа 2021 года. Соперником станет «Страсбур». Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
Также стало известно, что Месси будет выступать за клуб под 30-м номером. Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.
Месси всю карьеру провел в «Барселоне».