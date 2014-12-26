Свежий выпуск Птичье царство Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Но некоторые предпочитают все же зимовать поближе к людям. У актаусцев уже есть традиция – в выходные или праздничные дни жители выходят на берег и кормят этих великолепных белых птиц. Но иногда с кормлением перебарщивают. Более того, как выяснилось, кормят не тем.

На днях мне позвонил житель нашего города Валдис Лушконис и рассказал, что на берегу умирают несколько лебедей, и им срочно требуется помощь. Поехала туда, не раздумывая. То, что увидела, стало для меня шоком. Под одним из камней сидел лебедь, было видно, что птица ведет себя очень беспокойно. Мы загрузили ее в машину и повезли к одному из ветеринаров. Время было довольно позднее, поэтому его на мес­те не оказалось. Валдис решил взять птицу себе. К слову, на руках у человека птица затихла.

– Лебедь – умная птица, он чувствует, когда ему хотят помочь, – говорит Валдис.

Когда-то Валдис, живя в Прибалтике, занимался уходом за птицами в одном из городских парков. Все эти дни он отпаивал лебедя чистой водой, кормил его овощами, и птица стала чувствовать себя гораздо лучше! А сколько еще таких птиц, которые умирают на берегу или в море, так и не дождавшись помощи? А ведь получается, что губят их сами жители города! Из добрых побуждений идут на море, захватив с собой буханку-другую и закармливают птиц, думая, что делают это во благо.

– Нельзя кормить лебедей хлебом в море, так как из-за соли, которая моментально впитывается в хлеб, в желудке у птиц начинается страшная реакция. Но птица в отличие от человека не может сказать, что и где у нее болит. Тем более что птицы никогда не кричат от боли, и, проходя мимо лебедя, вы можете и не знать, какие страдания испытывает птица.

В естественных условиях утки и лебеди питаются насекомыми, беспозвоночными, растительностью, рыбой, икринками и прочей живностью. Лебеди едят и раков, и креветок, и лягушек, и могут убить клювом довольно крупную рыбу и потом по частям съесть ее. Питаются также травами, вытаскивают со дна водоемов корешки водорослей и сами водоросли, процеживают клювом планктон и многое другое.

– Водоплавающим птицам можно предложить слегка отваренную крупу, с удовольствием они съедят предварительно порезанные фрукты и овощи. Это могут быть яблоки, репа, свекла, нашинкованные морковь и капуста. Рыбу для водоплавающих птиц можно давать любую. Крупную лучше порезать на мелкие кусочки, удалив опасные кости, а с мелкой птицы разберутся сами, – говорит В. Лушконис.

К слову, многие кидают лебедям даже сухарики и чипсы, а это сильный яд для птиц.

Теперь вернемся к лебедю, которого спас Валдис. Птицу он отвез в кафе на выезде из города. Здесь не отказывают ни раненым, ни больным животным и птицам. Это настоящее птичье царство.

Когда мы пришли проведать нашего спасеныша, его как раз собирались кормить. Перед лебедем поставили целый таз с килькой и зеленью. Птица уплетала обед, если можно так сказать, за обе щеки.

– Сейчас отсутствием аппетита лебедь не страдает. А вначале, когда его только привезли, он был еще слабый, много лежал. Нам сказали, что у него отравление. И действительно он несколько дней подряд плохо ел. А потом мы дали ему кильку нарезанную, так он с таким аппетитом стал ее есть, что нам самим захотелось попробовать, – сказал владелец кафе «МММ» Назым Мамедов.

Он рассказал, что все началось года два назад, когда знакомые привезли из Узбекистана две пары павлинов. Они, вероятно почувствовав себя как дома, стали быстро размножаться. Сейчас в кафе уже более 10 особей. Среди них есть невероятно красивые и очень редкие белые павлины.

– В кафе есть человек, который ухаживает за птицами, кормит их. Павлинов, например, кормим два раза в день. Они, как и большинство птиц, едят овощи, зерно, зелень, – рассказывает Н. Мамедов.

Когда павлинов только привезли, территория кафе не была рассчитана на птиц. Павлины гуляли между столами, но некоторым посетителям это не очень нравилось. Поэтому стали быстро сооружать вольеры. Сейчас они повсюду – здесь их больше десятка. Зимой эти теплолюбивые птицы живут в крытом помещении – здесь сделали для них специальные жерди. А летом они содержатся в вольерах рядом с фонтанами и столиками посетителей.

– Павлины сами по себе красивые птицы, а когда они распускают свои хвосты, так это вообще красота! Когда нас спрашивают, не боимся ли мы, что птицы уйдут за ворота или улетят, мы рассказываем, что не раз уже замечали, как павлины подходят к воротам, смот­рят на голую степь вокруг и быстро возвращаются обратно. У нас же на территории кафе очень много зелени, – говорит Назым Мамедов.

После павлинов появились фазаны – они живут в отдельном вольере. А несколько месяцев назад какой-то мужчина привез пару соколов – у одного из них было перебито крыло, а второй был совсем обессиливший, видимо, из-за дальнего перелета.

Как известно, соколы – хищники, и их зеленью не накормишь, поэтому кормят их исключительно мясом – дают обрезки с кухни. А иногда им перепадает разделанная туша курицы или утки. Если крыло в скором времени окончательно заживет, птиц отпустят на волю.

Но вернемся к лебедю. По словам владельцев кафе, птица очень скучает. И неудивительно, ведь всем известно, что в природе эти птицы живут парами. Причем они у них исключительно крепкие. Не зря ведь этих королей птичьего царства считают символом любви и верности. Возможно, на побережье этого лебедя кто-то ждет.

– Мы не собираемся ее долго держать. Но выпустить птицу в таком состоянии – это обречь ее на гибель. Как только чуть-чуть потеплеет, мы обязательно выпустим, – подчеркнул Назым Мамедов.



