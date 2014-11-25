Общество Птичий грипп быстро распространяется в Европе Ксения Воронина

В Европе зафиксировано быстрое распространение новых штаммов птичьего гриппа, что становится угрозой в мировом масштабе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФАО.



"Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Всемирная организация по охране здоровья животных обнародовали заключение о том, что новый штамм птичьего гриппа, обнаруженный в Европе и схожий со штаммами, распространяющимися в последнее время в Азии, представляет серьезную угрозу для птицеводства, особенно в странах с ограниченными ресурсами, и расположенными на пути черноморских и восточно-атлантических маршрутов миграции диких птиц", – отмечается в распространенном сообщении.



Присутствие на птицефермах нового штамма H5N8 вируса птичьего гриппа подтвердили Германия, Нидерланды и Великобритания. Кроме того, немецкие ветеринарные службы обнаружили присутствие вируса в популяциях дикой птицы.



В начале года КНР, Япония и Республика Корея сообщили о вспышках гриппа H5N8 среди домашней птицы, а также об обнаружении вируса у перелетных птиц и водоплавающих популяций.



Эксперты считают, что факт очень скорого обнаружения вируса в трех европейских странах, как в диких популяциях, так и в трех очень разных птицеводческих системах, позволяет предполагать, что большую роль в распространении вируса могли сыграть именно популяции диких птиц.



"До сих пор не было подтверждений, что H5N8 передается человеку. Однако вирус характеризуется как высокопатогенный для домашней птицы, вызывая значительную смертность среди кур и индюшек. Лучшим способом для страны защитить себя от этих воздействий является повышение уровня биозащиты и систем эпиднадзора, которые обнаруживают вспышки эпидемии на раннем этапе, что позволяет ветеринарным службам быстро реагировать", – подчеркивают в указанных организациях.