Происшествия
Птичий грипп убил 180 тысяч кур за сутки на птицефабрике в СКО
Жанат Тукпиев
На Бишкульской птицефабрике в Северо-Казахстанской области птичий грипп убил больше половины кур-несушек за сутки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

В ближайшие дни на предприятии ожидают дальнейших потерь. Из-за массового падежа птицы работники птицефабрики могут остаться без работы и дохода.

"На сегодня осталось меньше половины кур-несушек. Больше 180 тысяч пало за вчерашний вечер, сегодня ожидаем еще 30-40 тысяч голов падежа. Практически не осталось маточного поголовья гусей. За несколько суток полегли десятки тысяч птиц. Что-то успеваем своими силами утилизировать: копаем ямы, сжигаем, покрываем ямы глиной, чтобы не распространялась зараза", – рассказала технолог Бишкульской птицефабрики Татьяна Костенко во время визита на предприятие специальной рабочей группы во главе с вице-министром сельского хозяйства Гульмирой Исаевой.

Костенко сообщила, что к массовой вакцинации от птичьего гриппа фабрика финансово оказалась не готова: в начале сентября здесь смогли провакцинировать всего 15 тысяч голов маточного поголовья уток.

"Когда мы узнали, что на приграничных с Северным Казахстаном территориях пылает эта эпидемия, мы приняли решение отдать имевшееся количество вакцин маточному поголовью уток, так как на кур-несушек вакцины не хватило бы. Сегодня пока мы уток сохраняем. Надеемся, что они выживут", – пояснила технолог.

Она также уточнила, что одна тысяча доз вакцины от птичьего гриппа стоит в среднем 50 тысяч тенге. Но поскольку субсидии птицефабрики не получают, дополнительных средств на проведение такой дорогостоящей вакцинации у предприятия не было.

"Что будет следующей весной – даже представить страшно, люди останутся без птицы. Даже если какая-то часть кур и выживет, всю птицу придется утилизировать, ведь она носитель птичьего гриппа. Возможно, идет речь о прекращении деятельности всех птицефабрик региона. Мы осознаем, что пришла большая трагедия: на птицефабрике трудятся 170 человек, а значит, 170 семей рискуют остаться перед зимой без источника дохода", – констатировала Татьяна Костенко.

Гульмира Исаева, в свою очередь, отметила, что вакцинация начинается в тот момент, когда установлен диагноз.

"Диагноз был установлен 16 сентября в 21.00. 17 сентября было принято решение об ограничениях и вакцинации, уже рано утром 19 сентября вакцину доставили в регион на специализированном автомобиле и распределили по районам. Нам понадобилось всего два дня, чтобы доставить вакцину и распределить ее", – уточнила она.

Исаева напомнила, что в Северо-Казахстанскую область поставили 873 тысячи доз отечественной вакцины, произведенной из местных штаммов НИИ биологической безопасности, который расположен в Отаре.

Вице-министр добавила, что выплата компенсаций владельцам павшей птицы будет производиться по рыночной стоимости, которую объявит спецкомиссия при акимате области.

Кроме того, комиссия из Минсельхоза провела переговоры с руководителями птицефабрик региона по вопросу создания биологически безопасных изолированных зон вокруг предприятий. В случае выполнения всех необходимых требований птицефабрики региона смогут получить право свободной реализации своей продукции.

Издание отмечает, что о компенсациях работникам предприятий в случае потери работы речь не шла.

Напомним, что вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Казахстане. В десяти населенных пунктах СКО из-за нее ввели карантин.

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