Птичий мазар

Международные эксперты по хищным птицам восхищаются нашим флагом и считают его самым красивым в мире. Однако беркут, изображенный на нашем государст­венном символе, в ближайшие десятилетия вполне может остаться только воспоминанием, как и многие другие виды хищных птиц, обитающих на территории Казахстана. За последние 15–20 лет только популяция соколов-балобанов сократилась в нашей стране на 90%.

На третью Международную ­научно-практическую конференцию «Орлы Палеарктики: изучение и охрана», прошедшую в Алматы, соб­рались более 150 исследователей из 32 стран. Эксперты обсуждали современные проблемы изучения и сохранения пернатых хищников Палеарктики, обширного региона, к которому отно­сится и Казахстан. Конференция прошла по инициативе Российской сети изучения и охраны пернатых хищников (RRRCN). В Казахстане принимающей стороной конференции выс­тупил ОФ «Центр изучения и сохранения биоразнообразия» (BRCC) – молодая НКО, уделяющая большое внимание вопросам сохранения хищных птиц.

У ученых единая цель – защитить и уберечь пернатых. Даже несмотря на то, что в природе у взрослых хищных птиц практически нет естественных врагов, они, как никто другой, нуждаются в защите и бережном отношении.

Популяция их восполня­ется крайне сложно. Чаще всего хищные птицы размножаются раз в году, крупные и того реже. Обычно пернатая пара из года в год гнез­дится на одном участке. Число яиц различно – от 1–2 у крупных видов до 6–7 у мелких. До вылета из гнезда доживают далеко не все птенцы.

У большинства из этих хищников миграции очень протяженные, и полноценно заниматься их изучением и охраной в рамках одной страны не представляется возможным, здесь важны координация и усилия многих государств.

По отношению к хищным птицам на протяжении многих столетий человек испытывал противоположные чувства – от поклонения до чрезвычайной ненависти. Примером тому может служить многолетнее целенаправленное уничтожение «вредных» хищников. Во многих странах это был организованный процесс, когда за отстрел орлов, ястребов, соколов и многих других пернатых выплачивалось вознаграждение. Спохватившись, человечество упразднило варварскую миссию, но проблемы пернатых на этом не закончились, сменившись на косвенные угрозы со стороны цивилизации.

Одна из серьезнейших проблем – это гибель птиц на воздушных линиях электропередачи. Как оказалось, даже браконьеры и болезни не бьют так сильно по популяции, как технический прогресс. Многие птицы, в том числе и хищные, часто используют опоры линий электропередачи в качестве присады.

– Основная причина, вызывающая гибель птиц на ВЛЭ, – поражение электрическим током при контактах с наиболее часто используемыми изоляторами опор ВЛ средней мощности (6–10 кВ), не обустроенными птицезащитными устройствами (ПЗУ), – комментирует руководитель казахстанского общественного фонда «Центр изучения и сохранения био­разнообразия» Нурлан Онгарбаев. – Птица, сидящая на оголенном проводе или на заземленном оголовке-траверсе, не погибает. Но как только она своим телом соединяет провод и заземленную траверсу, возникает замыкание, и птица погибает. Не меньший вред представляют собой ветряные электростанции – в их лопастях, словно в мясорубке, гибнет огромное количество птиц, скорость движения лопасти достигает 220 километров в час. Сегодня «ветряки» активно устанавливают между озерами Алаколь и Балхаш, как раз там, где проходят пути миграции хищных птиц, – подытожил эксперт.

В центре внимания конференции – разработка практических действий по нивелированию негативных факторов, влияющих на хищников в степных и пустынных регионах, таких как гибель птиц на объектах электросетевого комп­лекса, отравление, нехватка корма как в местах гнездования, так и на путях миграции.

По словам американского эксперта Тодда Кацнера, в мире разработано множество способов, как уберечь птиц от воздействия цивилизации, не нарушая при этом течения технических процессов. Норвежские специалисты предлагают красить одну из лопастей, чтобы они становились заметнее. Еще один вариант – использование компьютерного зрения, распознающего приближающихся крупных птиц и замедляющего или останавливающего турбины. Конечно, добровольно энергетические компании вряд ли пойдут на дополнительные расходы, но вопрос вполне решаем на государственном уровне.

Так сложилось, что в странах Центральной Азии теме сохранения орлов, как и биоразнообразия в целом, уделяется недостаточное внимание. Традиционно считается, что природа наших стран очень богата и не нуждается в сохранении, и человек может пользоваться ее богатствами, не заботясь о последствиях. Эти заблуждения привели к тому, что люди просто не заметили, как обеднела живая природа, в том числе обычные некогда орлы практически исчезли, как и специа­листы, способные отслеживать данную ситуацию.

Алматинская конференция дала уникальную возможность орнитологам, любителям-бердвотчерам, активистам охраны природы встретиться, поделиться информацией и начать сотрудничество в целях изучения и охраны пернатых хищников.

Партнерами мероприятия, помимо принимающей стороны, стали Инс­титут зоологии Казахстана, Союз охраны птиц Казахстана и Союз охраны птиц России, Казах­станская ассоциация сохранения биоразно­образия (АСБК), работающая сейчас над появлением национального плана действий по сохранению степного орла.

На фоне глобальных проблем сок­ращение численности хищных птиц может показаться чем-то не особо значительным. На ум сразу приходит произведение «И грянул гром» Рэя Брэдбери, где писатель рассказывает о том, как гибель всего одной бабочки меняет весь эволюционный процесс далеко не в лучшую сторону. Это, конечно, фантазии автора, но они далеко не беспочвенны. Пища хищных птиц – больные и наименее приспособленные животные, а также их трупы. Пернатые хищники – санитары экосистемы, участвующие в естественном отборе. Природа так устроена, что в ней обязательно присутствуют два компонента: хищники и их жертвы. Они живут и развиваются параллельно, но как единое целое, и исчезновение одного компонента приводит к негативным изменениям другого.

Можно смоделировать различные последствия исчезновения хищных птиц – это и увеличение численности грызунов, являющихся разносчиками болезней, и чрезмерное развитие популяций других животных, численность которых регулируют пернатые хищники. При их исчезновении человеку придется брать эту роль на себя. А справится ли он и дойдут ли своевременно до этого руки?

Люди, шагая к прогрессу, зани­мают все большие территории оби­тания различных видов животных и растений, которые вынуждены переселяться в другие места и прис­посабливаться к иным условиям, ломая экосистемы, или попросту исчезать с лица земли. По данным Всемирного фонда дикой природы, каждый час с лица планеты навсегда исчезает три вида животных и не меньшее количество видов растений.

Даже в век расцвета технологий, летающих дронов, автомобилей, работающих на энергии солнца, и путешествий в космос человек нуждается в помощи хищных птиц. В отдельных регионах люди продолжают добывать себе пищу с помощью пернатых охотников. Зоркие хищники стоят на страже в авиагаванях, защищая небо от стай птиц, попадающихся на пути самолетов, и даже спасают школьников от агрессивных чаек, нападающих на них во время прогулок. Так, руководство одного из британских колледжей прибегло к необычной мере после того, как на крыше школы поселилось порядка сотни прожорливых чаек, отбирающих у детей еду. Представители учебного заведения приобрели хищных птиц, и практически все крылатые грабители покинули облюбованную территорию.

– В Казахстане обитает более 500 видов пернатых, включая крас­нокнижных птиц. С такой разно­образной авифауной у нашей страны есть все шансы занять твердые позиции в орнитологическом туризме, – говорит участница конференции Наталья Боровая, член Мензбирского орнитологического общества, организатор единственного фестиваля для наблюдения за птицами «Крылья Алаколя». – Особое место среди них занимает популяция хищных пернатых, интересующая туристов и бердвотчеров со всего мира. Очень хотелось бы, чтобы беркутом мы любовались не только на флаге нашей страны.

Вот только без слаженных действий ученых и чиновников добиться этого вряд ли удастся. Помимо прочих угроз, ежегодно от поражения электрическим током в нашей стране погибает почти 3,5 тыс. птиц, в том числе более 2 тыс. особо охраняемых краснокнижных пернатых.