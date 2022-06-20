Свежий выпуск Птички валом! 20 июня 2022 г. 1:20 Андрей Кратенко, Петропавловск До 10 тыс. тонн мяса птицы в год – такую мощность производства обещают владельцы новой птицефабрики в Петропавловске, которая разместится на площади 25 га. Предприниматель Игорь Тищенко хотел начать стройку еще два года назад, но планы спутала коронавирусная пандемия. Теперь за два года предполагается построить инкубаторы и бройлерные корпусы. Общая стоимость проекта составляет 2,5 млрд тенге. Местные власти обещают помощь в создании инфраструктурных объектов. В Северо-Казахстанской области уже действует одна птицефабрика, к осени обещают запустить еще две, в итоге примерно 18 тыс. тонн мяса бройлера будет производиться в северном регионе.