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Птички валом!
Андрей Кратенко, Петропавловск

До 10 тыс. тонн мяса птицы в год – такую мощность производства обе­щают владельцы новой птицефаб­рики в Петропавловске, которая разместится на площади 25 га.

Предприниматель Игорь Тищенко хотел начать стройку еще два года назад, но планы спутала коронавирусная пандемия. Теперь за два года предполагается построить инкубаторы и бройлерные корпусы. Общая стоимость проекта составляет 2,5 млрд тенге. Местные власти обещают помощь в создании инфраструктурных объектов.

В Северо-Казахстанской области уже действует одна птицефабрика, к осени обещают запустить еще две, в итоге примерно 18 тыс. тонн мяса бройлера будет производиться в северном регионе.

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