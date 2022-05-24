Птичку жалко...

В Костанае наблюдается существенное сокращение пернатых. Правда, речь идет только о мелких птицах – воробьях, пеночках, галках... С крупными же все с точностью до наоборот: те, кто никогда не жил и не гнездился в городе, теперь стали здесь постояльцами.

То, что пернатых в областном центре и его окрестностях стало заметно меньше, видно даже невооруженным глазом. Эксперты трубят об этом уже на протяжении нескольких лет. Но ситуация, похоже, с каждым годом только усугубляется. И хотя точный подсчет мелких птиц в регионе никто не ведет, люди стали замечать, что щебетанье уже не столь громкое и звучное, как прежде.

Самыми наблюдательными оказались дачники. Те, кто годами боролся с нашествием птиц, подклевывающих то клубнику, то смородину, а порой и овощи, теперь скучают по когда-то непрошеным и жутко надоедливым «гостям».

– Мы занимаемся дачей 30 лет. Раньше видели здесь много птиц, особенно воробьев. Мы даже горох не успевали собирать: только он созреет, приедем, а стручки уже все обклеваны, птицы нас постоянно опережали. Чего мы только ни мастерили, чтобы отпугивать их от своего урожая. А сейчас все эти приспособления в виде специальных оградок и чучел неактуальны, потому что пугать некого, – говорит владелец дачного участка Василий Краснов.

И в самом деле, птицы «сбежали» из здешних краев. А все потому, что садовые общества нынче превратились в загородные поселки. Люди переселяются жить на дачи, распугивая пернатых громкой музыкой, ночным светом и так далее.

– Есть такой термин, как «световое загрязнение». Сейчас многие дачные участки освещаются до двух и трех часов ночи. В некоторых садовых обществах прямо на улицах горят фонари. Это большой фактор беспокойства. Естественно, птицы не могут так жить. Им нужно гнездиться в тишине и подальше от людских глаз. Если птицу беспокоят, она уходит гнездиться за тридевять земель и, конечно же, прилетать на дачи, чтобы просто порадовать дачников своим присутствием, не будет, – поясняет научный сотрудник Костанайского областного краеведческого музея Андрей Андрющенко.

Такое положение дел может негативно отразиться на урожае. Ведь так устроено природой, что если из экосистемы выпадает одна цепочка, мощнее развивается другая. Кстати, именно это явление в прошлом году и наблюдали костанайские дачники. Сначала весной листья растений атаковал рапсовый лис­тоед, привычное место обитания которого – поля, а в конце лета наблюдалось массовое нашествие лугового мотылька. И это только начало процесса. Если насекомые продолжат размножаться в геомет­рической прогрессии, они начнут уничтожать не только однолетние растения – перец, помидоры, баклажаны, но и кустарники, и деревья.

В городе проблема та же, но причина совсем иная. Если на дачах «кормежки» для птиц, что называется, хоть отбавляй, то в городе с ней совсем туго. Виной всему биологи считают неправильное озеленение. В последние годы в Костанае уж слишком увлеклись кронированием, причем не только тополей, но и других пород деревьев. «Стригут» даже березы. В итоге меньше листвы – меньше насекомых, которыми и лакомятся мелкие птицы, они вынуждены искать более «жирные хлеба». Это во-первых. Во-вторых, в областном центре все чаще стали высаживать ели и сосны. Как известно из школьного курса биологии, хвойные породы не привлекают насекомых, а значит, в плане доставки еды для птиц они бесполезны.

Впрочем, свято место пусто не бывает. Мелких птиц в Костанае стало меньше, а вот врановых – грачей и ворон, которые раньше селились за городом, неподалеку от свалки или скотомогильников, теперь тянет в самый центр Костаная. По мнению ученых, это связано с тем, что в городе пищи для них стало больше.

– Это означает лишь одно: в Костанае стало много «жирных» помоек. Птицы не такие уж и трудяги, они не будут мотаться на большие расстояния, чтобы поесть. Им нужно, чтобы все было под боком, – поясняет Андрей Андрющенко. – Второй момент – это огромное количество голубей. Их в Костанае просто переизбыток. Голубята – самый отличный корм для врановых.

В последние годы в Костанае стало модно мастерить и развешивать на деревьях кормушки. По большей части в эту работу вовлечены школьники. Так они убивают сразу двух зайцев: оттачивают свое мастерство на уроках труда и облегчают птицам поиски еды.

– У нас школьники среднего звена каждую весну изготавливают 7–8 кормушек из дерева и пластиковых пятилитровых бутылок. Ими мы обновляем вышедшие из строя приспособления для кормления птиц. Таким образом мы помогаем пернатым прокормиться, – говорит заместитель директора по воспитательной работе СШ № 20 Гульнур Исмагулова.

Но у ученых другое мнение на сей счет. Безусловно, кормушки помогают прилетающим к нам на зимовку птицам. Только и всего. Да и то в некоторой степени.

– Проблема в том, что кормушки строят таким образом, что туда залезают голуби. А им запросто выгнать тех же воробьев, поедая большую часть корма. То есть переизбыток голубей вредит диким птицам, – уверяет научный сотрудник музея.

При этом, как отмечают биологи, голуби совершенно не вписываются в городскую экосистему. Их называют придатком и вредителями. А потому их популяцию в Костанае однозначно нужно сокращать. Ведь некоторые горожане уже сталкивались с проблемой появления червей на верхних этажах подъездов, чердаки которых были забиты трупами голубей. Тогда ситуацию разрешили локально, но глобально она по-прежнему существует. И похоже, никому, до этого нет дела. Возможно, только пока.