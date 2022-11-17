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​​​​​​​Птичку жалко?

Ирина Гончарова, Мангистауская область

Казахстанцев беспокоят повторяющиеся столкновения птиц с самолетами.

Увеличивающееся число столк­новений птиц с самолетами вызывает опасения у граж­данского общества. Недавно опубликованный пост казахстанского журналиста Михаила Козачкова вызвал дис­куссии в социальных сетях. По версии автора, причиной скоп­ления птиц являются несанкцио­нированные свалки вокруг аэропортов. Мы провели свое расследование и выявили иные причины растущей статис­тики на примере города Актау.

Почетное первое место в опас­ном рейтинге занимает Алматы. В текущем году здесь зафиксировано 28 случаев столкновения. Неожиданным же серебряным призером стал город Актау. Общест­венность убеждена, причиной всему – халатность сотрудников аэропорта. Последние же с претензиями категорически не согласны. Уверенно заверяют, что с их стороны делается все возможное для исключения появления птиц на взлетной полосе.

Всего за 10 месяцев текущего года в аэропорту Актау зафиксировано семь случаев столкновения с птицами. При этом сам аэропорт расположен в пустынной местности, да и количество рейсов в Мангистау – небольшое: в летний период порядка 35 в сутки, в зимний – почти в два раза меньше. Администрация аэродрома заверяет, что на взлетной полосе летают лишь самолеты.

Чего не скажешь о территории вокруг аэропорта. Поскольку вот уже несколько лет районный акимат раздает земли под строительство ферм и домашних хозяйств, не задумываясь о последствиях.

– Есть закон, согласно которому не только на территории аэропорта, но и вокруг взлетной полосы на расстоянии от 4 до 15 километров действуют определенные правила. Земельные участки не должны выдаваться бесконтрольно, каждый проект должен быть согласован с аэропортом. С 2014 года у нас с этим проблемы. Последний объезд показал, что в приаэродромной территории строится и уже функ­ционирует более 30 различных ферм. Также обнаружены трупы лошадей и овец. Это, естественно, привлекает птиц.

– Помимо этого акиматом Тупкараганского района выданы земли под частное строительство на территории, входящей в 4-километровую зону. Частный сектор в любом случае пусть небольшие, но хозяйства, свалки. Это все бесконтрольно. Неоднократно аэропорт отправлял письма как в Тупкараганский, так и в Мунайлинский районы по данному вопросу. Однако до сегодняшнего дня он не решен, – отметил директор по производству АО «Международный аэропорт Актау» Сергей Трифонов.

Письма в акимат с просьбой согласовывать проекты с аэропортом к результату не привели. Самовольно запретить разводить скот или следить за несанкционированными свалками сотрудники аэропорта не могут.

Орнитолог из Алматы, аэропорт которого чаще всех в стране сталкивается с этой проблемой, сообщил, что помимо сельских хозяйств и свалок птиц привлекают высокие деревья. По мнению специалиста, искоренить проблему в южной столице сложно, но вот в Актау – случай пока не такой запущенный, поэтому самое время остановиться.

– Важнее всего все-таки не отпугивание птиц непосредственно на взлетной полосе, а профилактика их распространения. И она заключается в том, что поблизости от аэропорта не должно быть свалок с пищевыми отходами, которые привлекают птиц. Желательно убирать высокие деревья, в которых любят вить гнезда скворцы, не допускать разведения домашних хозяйств, поскольку корм тоже привлекает птиц. Не все зависит от аэропортов, к сожалению. Здесь большую роль должны сыграть местные власти, потому что аэропорт не может скомандовать: «Уберите свалку», – делится орнитолог Сергей Скляренко.

Знают о проблеме актауского аэропорта и в Авиационной адми­нистрации Казахстана. Еще в апреле они провели проверку территории и обнаружили ряд нарушений. На отправленное письмо ответ получили недавно. И в нем пока лишь обещание «больше так не делать».

– По предварительной информации акимат Тупкараганского района уже сейчас запретил выдавать земельные участки в районе 4 километров от взлетной полосы без согласования проектов с аэропортом. Остается решить основной вопрос насчет фермерских хозяйств, которые образовались там. Нужно, чтобы они приняли конкретные меры. Мы ждем от них информацию, – рассказал старший авиационный инспектор департамента аэродромов и наземного обслуживания АО «Авиационная адми­нистрация Казахстана» Мухтарбек Турлыбеков.

Устав от переписок с районными чиновниками, администрация аэропорта обратилась в областной акимат. Там, получив письмо, схватились за головы. Денег на компенсацию в случае сноса 27 хозяйств в бюджете нет.

– В областной акимат поступило заявление о том, что вблизи аэропорта появилось много птиц, что небезопасно для самолетов. Нами уже назначено совещание под председательством заместителя акима области с участием всех заинтересованных лиц. Есть требования, согласно которым вблизи от аэропорта не должно быть сельскохозяйственных объектов. А их там, по нашим данным, 27. Будем отправлять письма, чтобы согласовывали проекты с аэропортом. И дальше не допускали выделения земель, – сообщил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Есенкос Адильбаев.

Когда и как будет решен вопрос с уже действующими объектами, пока неизвестно. Процесс этот, говорят чиновники, не быстрый. Однако они гарантировали, что больше никаких несогласованных построек вблизи аэропорта не будет.

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