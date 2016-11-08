​«Птичья кормушка»

Вчера пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции сообщила новые подробности громкого задержания. Следствие установило, что при незаконном покровительстве С. Хасенова с марта по октябрь на территорию страны беспрепятственно было завезено более 7,4 тыс. тонн мяса птицы. Сумма взяток, полученных председателем комитета и его доверенным лицом Е. Решетько, составила 37 млн тенге.

Добытые преступным путем денежные средства С. Хасенов тратил на личные нужды, в частности недавно приобрел автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200. В настоящее время С. Хасенов с санкции суда находится под арестом.