Сегодня в селе Озерное Костанайского района действует небольшая, но перспективная перепелиная ферма. Асем Колисенова, оставив службу в миграционной полиции, прошла обучение на курсах «Бастау Бизнес» и решила открыть свое дело.

– Перепел – не курица или утка, – говорит молодая предпринимательница. – Ему нужны особые условия: довольно высокая температура и влажность в помещении. Но результат стоит хлопот. Пять штук перепелиных яиц, равные по весу куриному, содержат в 5 раз больше калия, витаминов группы В и протеина. Плюс к тому эти птицы не болеют сальмонеллезом.

Знает об этой птице 26-летняя предпринимательница немало во многом благодаря отцу. Он же посоветовал дочери пройти курсы. Сначала полученные знания девушка применила, составляя бизнес-план. После закупила на 2,5 млн тенге кредитных средств 233 перепелки, корм.

Сегодня Асем планомерно наращивает объемы выпускаемой продукции – перепелиных яиц. Клиентов достаточно: начинала со знакомых, местных магазинов. Яйца с фермы Асем покупают местные санатории. А молодая предпринимательница думает над дальнейшим расширением производства.

Курсы «Бастау Бизнес» уже помогли десяткам костанайцев не просто получить необходимые для открытия дела знания, но и стартовать при государственной поддержке. Наиболее перспективные и социально значимые идеи финансируются в рамках грантовой поддержки. Многие получают льготные займы. Учитывая, что не у всех есть залоговое имущество, требуемое банками, в области активно поддерживают молодых предпринимателей с помощью гарантирования займов в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».