​Птица счастья

Свежий выпуск
251
Евгения Ермакова, Костанайская область

Сегодня в селе Озерное Костанайского района действует небольшая, но перспективная перепелиная ферма. Асем Колисенова, оставив службу в миграционной полиции, прошла обучение на курсах «Бастау Бизнес» и решила открыть свое дело.

– Перепел – не курица или утка, – говорит молодая предпринимательница. – Ему нужны особые условия: довольно высокая температура и влажность в помещении. Но результат стоит хлопот. Пять штук перепелиных яиц, равные по весу куриному, содержат в 5 раз больше калия, витаминов группы В и протеина. Плюс к тому эти птицы не болеют сальмонеллезом.

Знает об этой птице 26-летняя предпринимательница немало во многом благодаря отцу. Он же посоветовал дочери пройти курсы. Сначала полученные знания девушка применила, составляя бизнес-план. После закупила на 2,5 млн тенге кредитных средств 233 перепелки, корм.

Сегодня Асем планомерно наращивает объемы выпускаемой продукции – перепелиных яиц. Клиентов достаточно: начинала со знакомых, местных магазинов. Яйца с фермы Асем покупают местные санатории. А молодая предпринимательница думает над дальнейшим расширением производства.

Курсы «Бастау Бизнес» уже помогли десяткам костанайцев не просто получить необходимые для открытия дела знания, но и стартовать при государственной поддержке. Наиболее перспективные и социально значимые идеи финансируются в рамках грантовой поддержки. Многие получают льготные займы. Учитывая, что не у всех есть залоговое имущество, требуемое банками, в области активно поддерживают молодых предпринимателей с помощью гарантирования займов в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Популярное

Все
Посадили деревья в честь ветеранов
Стартовал первый в республике лесоклиматический проект
На учебу – в Малайзию
В гостях у стражей неба
«Келінжан» в новом сезоне
Героям-казахстанцам посвящается
Бессмертный подвиг девушки-снайпера
«Сырые» кадры аграрной отрасли не нужны
Человек-легенда
Полководец. Писатель. Патриот
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Будет ли в столице новый сквер?
Фестиваль тюльпанов провели в ЗКО
Социальный автокараван проехал по селам
Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО
В Астане готовятся к военному параду
Победившая в международном конкурсе солистка ансамбля «Гүлдер» поедет на обучение в США
Президент наградил ветерана дипломатической службы
В Казахстане повысят налог на прибыль для банков
Бизнес Сингапура инвестирует крупные и эксклюзивные проекты
Они сражались за Родину
Первый в Центральной Азии центр креативных технологий откроется в Астане
Международная автовыставка начала свою работу в столице
Супруги Куангали и на работу, и домой спешат с радостью
К исследованию озера Балхаш подключится Франция
Свыше 10 миллиардов тенге направят на развитие животноводства в СКО
Мангистау делает ставку на автотуризм
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В каких районах Астаны появятся новые школы
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Джей Ло едет в Астану
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?

Читайте также

«Келінжан» в новом сезоне
На учебу – в Малайзию
SARAP на острие проблем
Будем жить «по-умному»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]