Птицефабрика в глубинке Свежий выпуск 479 Любовь ДОБРОТА

Руководитель крестьянского хозяйства «Жана Жер» решила расширить его деятельность, построив птицефабрику на 5 тыс. несушек. Работают на мини-птицеферме четверо местных жителей. Для сельской глубинки это очень важно.

В месяц на птицефабрике рассчитывают получать 120 тыс. яиц. Этого объема достаточно для того, чтобы обеспечить потребности всего района. Цена на продукцию установлена ниже рыночной, поскольку теперь отпала необходимость нести дополнительные транспортные расходы, чтобы доставить востребованный продукт из областного центра.

Строительство мини-птицефабрики обошлось в 14 млн. тенге. Она открыта в рамках региональной программы по развитию животноводства на 2014–2016 годы. Одно из направлений документа – создание малых птицеферм. В целом на развитие малого и среднего предпринимательства в Отрарском районе в прошлом году из государственного бюджета было выделено 23 млрд. тенге.