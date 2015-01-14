Статьи Птицекрылки, белянки, пурпурные розы... Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

Если вы думаете, что бабочки зимой спят, то ошибаетесь. Живые тропические экспонаты, впервые представленные в Государственном музее искусств Казахстана им. А. Кастеева, определенно не спят. Они рождаются из куколок и, расправив яркие легкие крылышки, летают под куполом специально оборудованной комнаты.



Белянки, золотые птицекрылки, бабочка-сова и многочисленные бабочки-парусники, которых называют тигровыми, обыкновенными мормонами, ласточкиным хвостом или пурпурной розой, с удовольствием пьют сок цит­русовых и сладкую воду, опустив в ароматную жидкость хоботок. И даже общаются с посетителями: самые любознательные могут подержать бархатного островного обитателя на ладошке.



Фотограф Леонид Логачев рассказывает, что директор выставки Игорь Холодарь, человек деятельный и инициа­тивный, начинал создавать коллекцию буквально с нуля. Коконы заказывают и покупают в основном в Индонезии и на Филиппинах. Каждую неделю доставляют посылками. Главное – сох­ранять гостьям привычный климат, ведь в холодном помещении они могут провести в коконе до полугода. Если же условия вполне подходящие – не меньше 70% влажности и 28 градусов тепла, малышки рождаются каждый день. Живут и радуют глаз они 3–7 дней, а потом попадают в гербарий.



Стены комнаты, в которой поддерживается нужная среда, увешаны фотографиями этих чешуекрылых насекомых с описанием ареала обитания и ряда особенностей. К примеру, Парусник Демолей, или Рождественский парусник, встречается в Юго-Восточной Азии, имеет размах крыльев 7–9 см, живет 4–6 дней. Летают бабочки невысоко, зато скорость полета может достигать до 20 км в час.



Энергичную Белянку часто называют апельсиновой бабочкой за ярко оранжевые края идеально белых крыльев. Она обитает в Японии, Китае и Пакистане, и ее любят выпускать на больших праздниках. Парусник Палинур имеет еще одно название – Павлин зеленополосый.



Осторожная дневная бабочка выбирает горные районы Бирмы, Малайзии и Таиланда и, по поверьям местных жителей, является символом житейской мудрости и доброты.



Парусник Коцебу, или пурпурная роза, назван так в честь русского мореплавателя Отто Коцебу, совершившего кругосветное путешествие на бриге "Рюрик". Бабочка ядовита для птиц, имеет необычный узор на крылышках и считается на родине – Филиппинских островах – символом жизненной энергии.



Об этих удивительных созданиях можно говорить часами, но лучше, конечно, самим посмотреть на них: выставка работает до конца января. Затем тропических чаровниц ждет путешествие по городам и весям Казахстана.