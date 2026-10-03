Птицы меняют курс

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Осенний пролет пернатых через Северо-Казахстанскую­ область становится менее массовым.

фото Алексея Мазницина

– Если раньше осенью через наш регион проходила основная часть краснозобых казарок, то сегодня все больше птиц смещается западнее – в сторону Костанайской области, – сообщил сотрудник областного историко-краеведческого музея Максим Сорочинский.

При этом весенняя миграция остается достаточно интенсивной. Чтобы отследить изменения, ежегодно орнитологи одновременно проводят учеты в Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях. В исследованиях участвуют и зарубежные специалисты.

Во время миграции птиц считают визуально. Когда над наблюдателем проходят сотни или тысячи особей, используется механический счетчик – каждая сотня фиксируется отдельным нажатием кнопки фотокамеры.

Но учитывают не только количество. В протокол заносят­ время наблюдения, направление полета, погодные условия и другие параметры. Сопоставление таких данных за разные годы позволяет отслеживать, как меняются чис­ленность птиц и их миграционные маршруты.

#СКО #природа #миграция #птицы

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