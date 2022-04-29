ПЦР-тест и сертификат вакцинации отменяют для въезжающих в Кыргызстан

В Кыргызстане приняли очередные решения об ослаблении противоковидных мер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНИА «Кабар».

По итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызстана Министерству здравоохранения КР совместно с заинтересованными государственными органами поручено отменить с 1 мая 2022 года обязательное требование о наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции для граждан Кыргызстана и иностранных граждан, пересекающих пункты пропуска на всем протяжении государственной границы КР и на всех видах транспорта.

Кроме того, на ближайшем заседании кабинета министров Кыргызстана будет внесен проект решения, предусматривающий признание утратившим силу распоряжения правительства КР от 22 марта 2020 года № 93-р (о введении режима чрезвычайной ситуации).