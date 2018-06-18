Публичная реализация и контроль

– Бакытжан Турсынович, на партийном форуме в своем выступ­лении Вы рассказали об общественном контроле реализации Пяти социальных инициа­тив Президента. В чем заклю­чается этот мониторинг?



– Заседание Политсовета прошло на самом высоком организационном и идеологическом уровне. В целом работа партии получила положительную оценку Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Говоря о Пяти социальных инициативах, Елбасы подчеркнул, что эта социальная программа призвана улучшить жизнь каждого казах­станца. Вся необходимая законодательная и финансовая база для ее осуществления у государства имеется. Главная задача, поставленная перед партией, – обеспечить общест­венный контроль и содействие государственным органам в исполнении президентских инициатив.

На заседании Политсовета о работе Правительства по исполнению «дорожной карты» по реализации Пяти социальных инициатив подробно доложил заместитель ­Премьер-министра Ерболат Досаев.

В целях организации общественного контроля партией «Нұр Отан» сформированы и начали работу общественные советы на центральном и региональном уровнях. Ими проводится информационно-разъяснительная работа среди населения, выявляются и изучаются проблемы реализации, разрабатываются рекомендации по их решению и направляются в уполномоченные госорганы.

В составах общественных советов – руководители и представители ведущих политических партий, Ассамблеи народа Казахстана, Федерации профсоюзов Казахстана, Национальной и региональных палат предпринимателей, крупнейших НПО, известные блогеры, профильные эксперты и ученые. Данный факт является подтверж­дением того, что Пять социальных инициатив стали важным фактором общественно-политической консолидации казахстанского общества.

Наряду с этим по каждому из направлений Пяти социальных инициатив сформированы и утверждены составы пяти рабочих групп Общественного совета на центральном уровне, возглавляе­мые секретарями партии «Нұр Отан». Группы взаимодействуют с уполномоченными центральными госорганами, Национальным банком и представителями гражданского общества. По мере необходимости проводятся координационые встречи, заседания по обсуждению проблемных вопросов в рамках реа­лизации соответствующих социальных инициатив.

К этой работе по вертикали будут подключены и недавно созданные региональные общественные советы, а также партийные структуры при филиалах и партийных фракциях в маслихатах. Все вопросы и предложения, инициируемые населением, НПО и предпринимателями, будут анализироваться и вноситься на рассмотрение в соот­ветствующие рабочие группы.

В настоящее время утвержден план работы Общественного совета на 2018 год, аналогичная работа проводится на региональном уровне. Вместе с тем партией «Нұр Отан» реализуется комплекс мероприятий по разъяснению инициатив, на них мобилизована вся партийная вертикаль. Разработаны и распространены до самого первичного звена партии детальные информационно-методические материалы. Выстроена работа по продвижению публикаций в СМИ и соцсетях.

Вопросов у населения много. И в целях укрепления обратной связи сегодня активно работают общественные приемные партии, функцио­нирует «горячая линия» на базе Республиканской общественной приемной, создана специальная рубрика 5bastama.nurotan.kz для размещения часто задаваемых воп­росов и соответствующих ответов.

В целом Главой государства поддержан сформированный партией механизм общественного контроля, даны конкретные поручения по своевременному и качественному исполнению президентских инициатив.

– Каковы промежуточные итоги работы партии по общественному контролю за реализацией Пяти социальных инициатив Президента? Какие поручения даны Лидером партии на заседании Политсовета?

– Наши советы являются общественными органами и только начинают свою работу. При этом необходимо отметить, что соцопросы показывают хорошую информированность населения о президентских инициативах и большие ожидания от их реализации. Общественное мнение подкрепляется позитивными в целом оценками экспертов в социальных масс-медиа и на различных диалоговых площадках, организуемых при поддержке партии. Вместе с тем хотел бы подробнее остановиться на некоторых актуальных вопросах. Итак, по порядку.

Первая социальная инициатива – «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» – беспрецедентна для нашей истории и расширяет возможности граждан по обретению крыши над головой. При этом в выигрыше не только казахстанцы, но и два важных сектора экономики – строительный и банковский.

Национальный банк разработал концепцию программы «7 – 20 – 25», согласно которой через созданную дочернюю компанию АО «Ипотечная организация «Баспана» обеспечит выдачу первых ипотечных кредитов уже в июле текущего года. Главная задача акиматов сегодня – провести широкую разъяс­нительную работу среди потен­циальных участников программы, и в первую очередь среди очередников – работников бюджетной сферы – учителей, врачей, соцработников, госслужащих и представителей молодежи.

При этом, как подчеркнул Председатель нашей партии, данная жилищная программа не должна стать спекулятивной – она рассчитана на граждан страны, не имеющих нигде никакого жилья, и на данном этапе ориентирована на первичное жилье, что вызовет бум в строительстве.

В ходе мониторинга реализации первой инициативы на заседа­ниях совета и рабочей группы обсуж­дались вопросы и о вторичном жилье, разработчики программы такой возможности в перспективе не исключают. Есть вопросы и по рассмотрению механизмов оплаты первоначального взноса, что особенно важно для молодежи.

В рамках реализации второй инициативы – «Снижение налоговой нагрузки для повышения заработной платы низкооп­лачиваемых работников» – за 3 года государство направит на потреб­ление дополнительно почти 100 мил­лиардов тенге, это весомый стимул для развития страны.

По этому направлению партией планируется разработка рекомендаций по совершенствованию форм налоговой отчетности и алгоритму учета низкооплачиваемых наемных работников, а также по изучению размеров фактических доходов наемных работников, занятых в крестьянско-фермерских хозяйствах, в сфере индивидуального предпринимательства, фактического количества наемных работников, которые будут охвачены мерами по уменьшению налогообложения.

Одно из важнейших направлений – третья социальная инициатива «Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи». Одно только увеличение стоимости грантов по техническим и сельскохозяйственным специальностям за 3 года означает дополнительный вклад в качество человеческого капитала более 100 миллиардов тенге. А вместе с 20 тысячами дополнительных грантов и вложениями в общежития он кратно увеличивается и влечет за собой рост качества образования и конкурентоспособности нации.

Следует отметить поручения Главы государства, озвученные в ходе обсуждения данного вопроса. Они, в частности, касаются соблюдения принципа справедливого распределения грантов на подготовку специалистов, которые нужны сегодня, и в первую очередь – IT-специалистов, необходимых для цифровизации Казахстана.

Что касается строительства общежитий, то подчеркнута необходимость грамотного распределения ресурсов. Рекомендовано также в летний период привлекать для работ студенческие стройотряды.

Вместе с тем рабочей группой нашего совета внесены предложения касательно активизации работы акиматов по созданию «дорожных карт» строительства общежитий в разрезе каждого вуза и колледжа региона, а также необходимости обеспечения постоянного мониторинга по определению земельных участков, подведению инженерных коммуникаций, привлечению и поддержке инвесторов.

Если говорить о расширении микрокредитования в рамках четвертой социальной инициативы Президента, то ранее значительная часть кредитов по аналогичным программам уже направлялась действующим предпринимателям, механизм отработан. Теперь же кредитование будет больше ориентировано на безработных и самозанятых – в итоге будет обеспечено создание новых рабочих мест и улучшение условий ведения бизнеса, прежде всего для сельской молодежи.

Глава государства в своем выступ­лении акцентировал внимание на необходимости предоставления микрокредитов жителям сел и городов, особенно молодежи, в том числе завершившим обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» НПП «Атамекен».

Теперь о пятой инициативе. Анализ мнений населения однозначно показывает полную поддержку газификации, обеспечивающей повышение качества жизни казахстанцев. Ход реализации проекта внимательно анализируется рабочей группой совета совместно с уполномоченными государственными органами.

Вместе с тем местные исполнительные органы должны внести определенность по строительству распределительных сетей. На контроле – разработка схем разветвления газопроводов в населенных пунктах, а также вопросы тарифообразования на услуги по обеспечению газом для населения.

Необходимо подчеркнуть, что Президентом страны дано поручение придать особое значение публичному характеру запуска каждой социальной инициативы с широким освещением в средствах массовой информации.

– Бакытжан Турсынович, насколько эффективно, на Ваш взгляд, выстроена работа по организации общественного конт­роля реализации Пяти со­циальных инициатив Президента?

– Как я уже отметил, главная задача общественных советов – помочь уполномоченным госорганам эффективно реализовать все инициативы, мобилизовав для этого активные силы общества, – это ресурсы ведущих политических партий «Ақ Жол», КНПК, «Ауыл», «Бірлік», Ассамблеи народа Казахстана, Федерации профсоюзов, НПП «Атамекен», объединяющих и представляющих интересы более 6,5 миллиона казахстанцев.

Уверен, что скоординированная и планомерная работа нашей партии совместно с уполномоченными государственными органами, представителями гражданского общества, партнерами партии в центре и на местах обеспечит организацию эффективного общественного контроля.