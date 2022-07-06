В столице прошел концерт Юры Визбора, внука легендарного барда Юрия Визбора.

Наверное, даже те, кто далек от бардовской культуры, с первых нот угадают невероятную мелодию песни «Милая моя, солнышко лесное…» И безошибочно назовут имя ее автора – Юрия Визбора. Внук мэтра – полный его тезка. И такой же одержимый музыкой и магией гитарных струн. Возможность услышать в его исполнении песни легендарного деда представилась в минувшее воскресенье жителям столицы.

Музыкальная программа стала путешествием во времени: со сцены прозвучали песни давно минувших лет. И так уж совпало, что концерт пришелся на День домбры. Каково же было удивление зрителей, когда Юра, отложив гитару, взял в руки домбру.

– Такое попадание в национальный праздник – очень приятная для меня неожиданность, учитывая, что первым в моей жизни музыкальным инструментом была именно домбра, подаренная деду в Алма-Ате в 1979 году. Недавно приобрел новую домбру в этом чудном городе на Зеленом базаре. Сейчас мы с ней в процессе подготовки кавера «Милая моя, солнышко степное». Хотите услышать, что получилось, – ищите меня в соцсетях, – отрекомендовал свое будущее творение исполнитель.

Близка душе Визбора-младшего не только домбра, но и в целом культура нашей страны. Бывал он в Казахстане и прежде – на двух музыкальных фестивалях в тогда еще Астане в период проведения международной выставки EXPO-2017.

– Ездил в Бурабай, автостопил из Атырау через Чапаев и Уральск. И тогда, и сейчас нравится здесь как нигде. Публика прекрасна! Ностальгическая нотка у казахстанцев дос­таточно сильна, чувствуется эта особая энергетика, – говорил бард.

Вот и прошедший концерт получился, как выразился артист, с огоньком. Сам Юрий исполнял песни деда и свое­го учителя по гитаре Павла Аксенова (который, к слову, родом из Алматы, совсем недавно у ученика и учителя вышел совместный альбом «Хэйро»), спел одну из песен Батырхана Шукенова. Прозвучала со сцены и композиция на казахском языке. «Учу язык, красивый очень!» – признался Визбор. Ну и, конечно, были спеты под гитары и песни собственного сочинения.

Верный тон концерту задали и друзья: заслуженные аплодисменты публики получили лауреат знаменитого Международного грушинского фестиваля авторской песни Гульзада Бейсембаева, «золотой голос Казах­стана» Женис Искаков, удивительно музыкальная семья Пеньковских, дети из музыкальных кружков и многие другие. В общем, получился целый фестиваль, попасть на который мог каждый. Билетов в продаже не было, «Оплата – donation» значилось на рекламном баннере, то есть кто сколько готов отдать за удовольствие погрузиться в бардовские ритмы.

– Захотелось все сделать как-то по-простому, по-бардовски, по-уличному, – объяснил Юрий Визбор. – Тем более что уличная практика у меня в избытке: играл, помимо многих больших и малых бардовских фес­тивалей, на улицах Москвы, Нью-Йорка, Белграда…

На вопрос, какая песни дедушки самая любимая, Юрий развел руками: да все любимые.

– Последняя, мною для себя заново открытая, – песня альпинистов «Вот это для мужчин». А одной из самых недооцененных считаю «Притяженье звездного пространства» на музыку Сергея Яковлевича Никитина, – говорит Юрий. – К творчеству деда отношусь трепетно, ничего не переиначиваю и не осовремениваю, просто играю как слышу, как дышу.

Бард признается: музыкальная страсть у него с детства, в чем-то она родственна деду, в чем-то – самобытна. Юрия влекут разные жанры: пробовал себя и в клубном формате, и театральном (спектакль «Отморозки» Кирилла Серебренникова в свое время получил «Золотую маску» за малую форму).