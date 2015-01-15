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Пуговицы итальянского «разлива»
Любовь ДОБРОТА, Шымкент
ТОО «KAZPLAST» почти десять лет специализируется на производстве пуговиц разных форм и размеров, а также фиксаторов и карабинов. Директор предприятия Дана Джумабаева рассказывает, что поначалу фирма выпускала только несколько видов и форм пуговиц. В основном для военной формы, рабочей и защитной спецодежды. Их выпуск был возможен только при условии наличия спе­циальных пресс-форм, которые необходимо было заказывать для каждой новой модели, на что уходило время.
– Перед компанией встал вопрос: работать как раньше, ничего не меняя, но при этом теряя клиентов, или же расширяться, – рассказывает Д. Джумабаева. – Второе направление автоматически подразумевало применение инновационных технологий в производстве швейной фурнитуры. Конечно, это было сопряжено с дополнительными расходами, но в то же время позволяло выйти на новый уровень развития компании, расширить клиентуру, стать конкурентоспособным на международном рынке.
Взвесив все за и против, руководство ТОО «KAZPLAST» решило приобрести дорогостоящее итальянское оборудование по производству пуговиц. Фонд «Даму» помог с финансированием, выдав гарантию для обеспечения банковского займа в рамках Государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Так компания смогла получить банковский займ в размере 45,175 млн. тенге. На эти средства из Италии привезли новую технологическую линию. Компактное оборудование позволяет предприятию производить пуговицы в широком ассортименте: для сорочек, рубашек, пальто, курток, а также для форм силовых структур и для специальной одежды.
– Благодаря государственной политике по развитию предпринимательства и поддержке фонда «Даму» наша компания не стоит на месте, а развивается, – говорит Дана Джумабаева. – Мы смогли в сжатые сроки получить необходимую сумму для приобретения оборудования и расширить сферу деятельности, запустив совершенно новый вид производства с применением инновационной технологии. Сейчас самое время открывать и расширять бизнес. Для этого в стране созданы все необходимые условия. Поддержка государства и фонда «Даму» дают шанс реализовать бизнес-идеи.
ТОО «KAZPLAST» уже имеет опыт сотрудничества с фондом «Даму». В прошлом году при его помощи на предприятии запущен цех по пошиву спецодежды и выпуску пэт-преформы. Теперь тесное сотрудничество с финансовым институтом позволило успешно реализовать еще один перспективный проект.

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