Пул агропроектов для льготного инвестирования обсудили в Правительстве

Пул проектов, отобранных акиматами для рассмотрения на включение в Большой проект, обсужден на совещании под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Казахстана Серика Жумангарина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Большой проект – это тиражирование опыта Северо-Казахстанской области по льготному финансированию предприятий сельского хозяйства, задача которых обеспечить производство социально значимых продуктов питания для насыщения внутреннего рынка страны и создать новые постоянные рабочие места на селе.

Благодаря этому механизму за 2 года в Северном Казахстане была построена 21 молочно-товарная ферма. В результате сегодня порядка 648 тысяч тонн молока или 10,3% от производства по стране вырабатывает СКО.

Цели Большого проекта – молочно-товарные фермы (от 400 голов), овощехранилища (от 1000 тонн), птицефабрики мясного направления (от 5000 тонн мяса в год), а также проекты по выращиванию рыбы.

Как отметил на совещании вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов, по итогам заседания Республиканской бюджетной комиссии от 28 февраля на реализацию данной программы одобрено выделение бюджетного кредита в сумме 100 млрд тенге. Для нормативного обеспечения реализации программы Министерством сельского хозяйства разработан проект приказа для утверждения порядка и условий кредитования. Это кредит до 10 лет через поверенного (агента) под 2,5%, с максимальной суммой до 5 млрд тенге и льготным периодом по основному долгу 24 месяца.

«Акиматы 20 регионов представили проекты на общую сумму 415,7 млрд тенге, однако бюджетом одобрено выделение 100 млрд тенге. Исходя из этого, предлагаем в текущем году рассмотреть направление выделенных средств на строительство промышленных молочно-товарных ферм. В последующие годы – поэтапно на другие», – отметил Рустем Курманов.

По итогам совещания С. Жумангарин поручил Минсельхозу совместно с акиматами еще раз пересмотреть пул проектов на предмет отбора наиболее готовых к реализации и имеющих определенную инфраструктуру.