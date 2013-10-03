Пул перестраховщиков

Компания вступила в Федерацию афро-азиатских страховщиков и перестраховщиков (FAIR) в 2005 году. В текущем году, став сооснователем нового Международного пула перестрахования катастрофических явлений природного характера пула, она вошла в комитет по управлению им. Уже на первом году работы пула будет подписано около ста облигаторных договоров перестрахования, отмечается в сообщении пресс-службы компании.

Последствиям таких природных стихийных бедствий, как землетрясения, наводнения, оползни и ураганы, больше всего подвержены низко­оплачиваемые слои населения, поэтому создание эффективной перестраховочной защиты является необходимой формой социальной поддержки широких слоев населения. Как поясняют специалисты, одной из основных причин создания пула в странах – участницах FAIR явились частота и тяжелые последствия стихийных бедствий. Создание пула позволит создать эффективную систему управления катастрофическими рисками, уменьшить нагрузку на бюджеты правительств стран – участниц пула.

Алевтина ДОНСКИХ