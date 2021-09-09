Пулеметчик легендарной Панфиловской дивизии отмечает 100-летний юбилей

Пулеметчик легендарной Панфиловской дивизии Кайырлы Жонкабаев отмечает 100-летний юбилей, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Кайырлы Жонкабаев – один из последних солдат Панфиловской дивизии, прославившейся героической обороной Москвы в годы Великой Отечественной войны.
Родился ветеран 10 сентября 1921 года в Самарском районе Восточно-Казахстанской области. К началу войны успел поработать учителем Кулулжинской средней школы ВКО. А в октябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии рядовым 23 гвардейского полка Панфиловской дивизии.
Кайырлы Уатаевич прошел всю войну. В составе 8 гвардейской стрелковой дивизии служил в одной роте с Героем Советского Союза Маликом Габдуллиным, участвовал в освобождении Беларуси, Польши, Эстонии. В феврале 1943 года в кровопролитной Ржевской битве получил ранение, победу встретил в Дрездене.
За мужество и героизм, проявленные в боях, награжден орденами "Красной Звезды" и Отечественной войны, медалями "За Отвагу" и "За оборону Москвы".
Сейчас аксакал живет в Алматы. С поздравлениями к нему собираются военнослужащие Национальной гвардии РК, представители городского акимата, Совета ветеранов регионального командования и внучка генерала Иван Васильевича Панфилова Алуа Байкадамова. В качестве одного из подарков оркестр воинской части нацгвардии готовит выступление во дворе дома фронтовика – музыканты исполнят песни военных лет.