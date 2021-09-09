Пулеметчик легендарной Панфиловской дивизии отмечает 100-летний юбилей

Общество
Людмила Макаренко
Пулеметчик легендарной Панфиловской дивизии Кайырлы Жонкабаев отмечает 100-летний юбилей, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

Кайырлы Жонкабаев – один из последних солдат Панфиловской дивизии, прославившейся героической обороной Москвы в годы Великой Отечественной войны.

Родился ветеран 10 сентября 1921 года в Самарском районе Восточно-Казахстанской области. К началу войны успел поработать учителем Кулулжинской средней школы ВКО. А в октябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии рядовым 23 гвардейского полка Панфиловской дивизии.

Кайырлы Уатаевич прошел всю войну. В составе 8 гвардейской стрелковой дивизии служил в одной роте с Героем Советского Союза Маликом Габдуллиным, участвовал в освобождении Беларуси, Польши, Эстонии. В феврале 1943 года в кровопролитной Ржевской битве получил ранение, победу встретил в Дрездене.

За мужество и героизм, проявленные в боях, награжден орденами "Красной Звезды" и Отечественной войны, медалями "За Отвагу" и "За оборону Москвы".

Сейчас аксакал живет в Алматы. С поздравлениями к нему собираются военнослужащие Национальной гвардии РК, представители городского акимата, Совета ветеранов регионального командования и внучка генерала Иван Васильевича Панфилова Алуа Байкадамова. В качестве одного из подарков оркестр воинской части нацгвардии готовит выступление во дворе дома фронтовика – музыканты исполнят песни военных лет.



Популярное

Все
Привить любовь к книге
Урегулирован механизм торговой надбавки
Так звучит голос района
Встать в строй!
Текст как красивая мелодия
«Egemen Qazaqstan» объединяет лучших
Газета стала судьбой
Журналисту Игорю Нестерову верил весь город
Верить в силу печатного слова
Листая странички детства
Инфраструктура для велосипедистов
Проявил отвагу во время пожара
Важный и гуманный шаг со стороны государства
Феномен Кейтлин Кларк
На страже чистоты и порядка
Охрана природы и путь к устойчивому развитию
Воспитание мужества
Вывести коучей из тени
От маленькой капли – большие урожаи
Вода становится ценностью
Должников пора призвать к ответу
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Когда спадет жара в Казахстане
Самый действенный метод воспитания
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Жара до 42 градусов ожидается в ряде областей Казахстана
Международный день йоги отметили в Астане
Модернизация автомобильных пунктов пропуска продолжается
Тактические учения: где и когда ограничат движение в Астане
На предприятиях «Казахмыса» провели работы по благоустройству территорий
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем отцов
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Бибигуль Жексенбай приняла участие в обсуждении вопросов поддержки пострадавших от ядерных испытаний
Казахстанские врачи и 319 тонн гуманитарной помощи: казахстанская делегация прибыла в Афганистан с масштабной миссией
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
В Астане состоялась презентация книг «Елшіл жол» и «Байып»
Первые выпускники классов «Жас сақшы» получили сертификаты
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения

Читайте также

Проявил отвагу во время пожара
Молодежь и креаторы Алматы получили специальное издание нов…
Токаев выступил на ХІI международном военно-патриотическом …
Казахстан и ОАЭ взаимно признали водительские удостоверения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]