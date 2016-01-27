Пульсирует мысль инженерная

Открывая торжественную церемонию награждения победителей, президент Национальной инженерной академии Рес­публики Казахстан (НИА РК) Бакытжан Жумагулов отметил, что подобный конкурс организован впервые. Он проводится в рамках реализации индустриально-инновационных программ, выдвинутых Главой государства Нурсултаном Назарбаевым.­ И в осуществлении этих амбициозных замыслов одной из главных фигур, несомненно, является инженер.

На конкурс поступили работы более чем от 350 инженеров из всех регионов Казахстана. Они прислали смелые проекты и уникальные разработки по разным инженерным специальностям. Как отметил председатель конкурс­ной комиссии академик Аскар Кулибаев, определены лучшие из лучших инженеров, которые внесли достойный вклад в выполнение крупных индустриальных проектов и программ, и которыми может гордиться страна. Аскар Алтынбекович о каждом из победителей конкурса сказал теплые, вдохновенные слова и отметил, что их можно считать героями страны в развитии инженерного творчества. Их проекты и разработки высоко оцениваются не только в СНГ, но и в мировой практике.

Каждый лауреат престижного конкурса шел к своей цели путем вдохновенного труда и непрестанного поиска, без чего, как известно, нельзя добиться высоких результатов и творческих успехов.

В разрезе развития инженерной мысли, новаторства хорошие показатели были среди представителей таких отраслей, как нефтяная, нефтеперерабатывающая, горнодобывающая, наноэлектроники, строительство, водоснабжения, судостроения, а также транспортная.

Затем слово было предоставлено главному ученому секретарю, члену-корреспонденту Медиевой Гульбазар, которая зачитала постановление Президиума и решение конкурсной комиссии «Лучший инженер 2015 года».

Победителям конкурса диплом и медаль вручили крупные ученые-инженеры, академики К. Абдуллаев, Р. Алшанов, Ш. Бекбулатов, А. Болотов, А. Джомартов, Б. Жумагулов, А. Кулибаев, С. Кожахметов, Н. Надиров, А. Татыгулов, Е. Шайхутдинов.

Беседуешь с лауреатами конкурса, анализируешь их творческий путь и убеждаешься, что все они прошли серьезную жизненную школу, и к научным исследованиям их подвигло не желание славы или материального обогащения, а стремление быть полезным обществу, родному городу, стране. Вот почему, встречаясь с этой категорией людей, мы убежденно говорим: «Инженер – это звучит гордо!»

«Технология изготовления кремниевых солнечных батарей» – такова тема работы, которую представил на конкурс Каир Нусупов, заведующий лабораторией нанотехнологий Казах­станско-Британского технического университета. Им разработаны, спроектированы и изготовлены уникальный ускоритель тяжелых тонов для создания высококачественных наноструктур, партия детекторов ядерных излучений для космического спутника специального назначения, проработавших в открытом космосе более 20 тыс. часов.

Каир Хамзаевич – обладатель патента США по ускорительной технике, авторского свидетельства СССР, для служебного пользования по детекторам. Имеет ряд публикаций в солидных зарубежных изданиях. Его проект, предложенный на конкурс, направлен на создание отечественного производства двусторонних кремниевых солнечных батарей с высоким КПД – до 32%, а также на создание диффузионных барьеров для увеличения срока службы солнечных элементов до 30 лет.

В соавторстве с другими казахстанскими учеными К. Нусупов является обладателем патентов на изобретение кассеты для жидкой обработки полупроводниковых пластин, а также на многоступенчатую ветровую установку.

На заводе «Зенит» Западно-Казахстанской области Хайдар Хабибуллин 12 лет работает в должности главного конструктора пограничных и ракетно-артиллерийских кораблей. Еще в советские годы при его непосредственном участии был разработан ряд разнообразных изделий для подводных водолазных комплексов и подводных лодок, также были созданы и освоены различные виды нефтегазового оборудования.

С 1993 года по настоящее время успешно реализованы проекты катеров и кораблей водоизмещением от 14 до 240 тонн: «Сункар», «Буркит», «Барс», высокоскоростной катер. Большой вклад Хайдар Яруллович внес и в проектирование нового быстроходного катера «Айбар» для нужд Минобороны и Пограничной службы КНБ. Следует заметить, что каждый последующий корабль выгодно отличается от своего предшественника. Он модернизируется и совершенствуется с учетом требований заказчика и предложений главного конструктора и специалистов завода.

В настоящее время Х. Хабибуллин совместно со специализированными институтами и конструкторскими бюро работает над созданием более сложных моделей с тем, чтобы повысить инвестиционную привлекательность региона в условиях Евразийского экономического союза и в преддверии проведения Всемирной выставки «ЭКСПО-2017».

Большое внимание инновационному развитию предприятия уделяет Ахметжан Шардинов, председатель совета директоров ТОО «Алматинский завод мостовых конструкций». Благодаря его творческим усилиям здесь организован и освоен выпуск составных постнапряженных мостовых балок пролетом 42 м, не имеющих аналогов в СНГ. Это изобретение ведет к значительной экономии средств и трудовых затрат при строительстве мостов, а также придает искусственным сооружениям привлекательный архитектурный облик.

Кроме того, Ахметжан Бак­римович является автором и обладателем патентов на «Предварительно напряженную железобетонную конструкцию» и «Пролетное строение автодорожного моста». Представленный им проект «Составная по длине предварительно напряженная мостовая железобетонная балка длиной 42 метра» уже полностью реализован, производство конструкции успешно освоено. Изобретение обладает рядом преимуществ. Так, упрощается технология изготовления балки, стоимость транспортировки по железной дороге сокращается в 2,5 раза. Более того, погрузку и выгрузку можно осуществлять на любом железнодорожном тупике, не требуется и специального автотранспорта для доставки конструкции на объект. По жесткости и прочности составная балка соответствует всем требованиям мостовых норм.

Огромный вклад в становление и развитие железнодорожного машиностроения в нашей респуб­лике внес Бакытжан Куанышев, ректор АО «Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева». Под его руководством приняты решения по техническим параметрам новых типов локомотивов, таких как тепловоз Т33А, электровоз KZ8A, электровоз KZ4A. В ходе запусков этих типов локомотивов в нашей стране Бакытжан Муханбетович вносил ряд предложений в технологические планы их заводского производства, оценивал надежность машин в эксплуатации, а также проводил работы по выбору путей обновления магистральных тепловозов. Кроме того, анализировал продукцию различных локомотивостроительных компаний и выполнял необходимые технико-экономические расчеты. Итогом этой многоплановой и многотрудной деятельности стало заключение контракта на модернизацию тепловозов серии 2ТЭ10М с мировым лидером локомотивостроения – американской компанией GE Transportation System.

Инженерным делом Александр Ефремов увлекся еще в юности. Окончил Самарский государственный университет, квалификация – инженер-механик, специальность «машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов». Трудовую деятельность начал техником службы «Контроля и качества технической диагностики» в акционерном обществе «Интергаз Центральная Азия». В настоящее время работает инженером по вибродиагностике филиала «Инженерно-технический центр» того же АО.

Творческая натура Александра Сергеевича не позволяет ему ограничиваться только исполнением своих служебных обязанностей. В Астане в смотре-конкурсе инновационных идей и проектов молодых специалистов в газотранспортной отрасли он занял первое место. Был вторым в Московском международном конкурсе научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли. Принимал также активное участие в молодежном форуме «Казахстан – Россия KAZENERGY – лидерство и инновации», который проходил в Атырау.

Новая ступень в его творческом росте – участие и победа в респуб­ликанском конкурсе «Лучший инженер года». Он представил свои разработки по совершенствованию методов диагностирования напряженно-деформированного состояния технологических трубопроводов. Благодаря его исследованиям в Инженерно-техническом центре разработан комплексный метод, основанный на сочетании различных способов определения и измерения напряжения в трубопроводах. Результаты акустоупругости, магнитной памяти металла, а также магнитношумовой способ позволяют с большой точностью подтвердить возможность опасных напряжений. Важно, что эти методы, которые можно проводить без остановки технологического процесса, существенно влияют на достоверность полученных результатов и позволяют избегать ошибочных решений.

На основании мониторинга АО выдает рекомендации по изменению прокладки газопроводов, установке дополнительных опор, монтажу компенсаторов. Предлагает также проведение комплекса работ по стабилизации грунта.

– Все это позволяет снизить уровень действующих напряжений в трубопроводах и повысить безопасность их эксплуатации, – говорит молодой инженер.

Добавим, что метод Ефремова, обеспечивая надежность газотранспортной системы, сокращает затраты на поддержание оборудования магистральных газопроводов в хорошем техническом состоянии.

...Подводя итоги церемонии награждения победителей, Бакытжан Жумагулов подчеркнул, что впервые проведенный такой конкурс республиканского масштаба обязательно даст стимул молодым людям в выборе специальности инженера и повысит их заинтересованность и участие в реализации индустриально-инновационных проектов страны. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отмечает, что именно таких специалистов не хватает отечественной экономике.

Сердечно поздравив победителей конкурса, Бакытжан Жумагулов пожелал им не останавливаться на достигнутом. Пусть жизнь инженеров будет наполнена поиском новых идей, передовых изобретений и инновационных мыслей!