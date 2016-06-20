Puma проведет расследование из-за порванных на Евро-2016 футболок

Германский производитель спортивной одежды и товаров Puma SE проведет расследование, чтобы установить, почему сразу у четырех футболистов сборной Швейцарии порвались футболки в матче с Францией на Евро-2016, передает kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
"Мы впервые столкнулись с такой ситуацией, когда наши футболки разорвались во время матча... Сейчас наши специалисты изучают материал, из которого сделаны футболки", – сообщается в заявлении компании.
На проходящем во Франции чемпионате Европы по футболу униформу Puma носят спортсмены пяти сборных. Компания отметила, что в совокупности эти команды уже провели на турнире 10 матчей – и до последнего времени проблем не возникало.
В то же время в ходе воскресного матча была повреждена не только продукция Puma: на 54-й минуте встречи внезапно лопнул футбольный мяч производства другой германской компании "Adidas".
"Мы впервые столкнулись с такой ситуацией, когда наши футболки разорвались во время матча... Сейчас наши специалисты изучают материал, из которого сделаны футболки", – сообщается в заявлении компании.
На проходящем во Франции чемпионате Европы по футболу униформу Puma носят спортсмены пяти сборных. Компания отметила, что в совокупности эти команды уже провели на турнире 10 матчей – и до последнего времени проблем не возникало.
В то же время в ходе воскресного матча была повреждена не только продукция Puma: на 54-й минуте встречи внезапно лопнул футбольный мяч производства другой германской компании "Adidas".