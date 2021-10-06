Пункт вакцинации открыли на железнодорожном вокзале в Нур-Султане

В Нур-Султане открыли ещё один пункт вакцинации. Зону для вакцинирования граждан против КВИ организовали на железнодорожном вокзале по улице Гете (старый вокзал), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима столицы.
Расположен пункт вакцинации на 1 этаже неподалеку от входа в здание. В прививочном пункте, как и во всех других пунктах вакцинации, на выбор граждан предоставляются три вида вакцин: Спутник V, QazVac, Sinofarm.
Напомним, ранее прививочные пункты были организованы на железнодорожном вокзале «Нурлы жол» и в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев.
В настоящее время по городу при ТРЦ и ТД расположено 5 пунктов вакцинации: в ТРЦ «Керуен», «Хан шатыр», «Азия парк», «Абу Даби плаза» и ТД «Евразия». Пункты вакцинации также расположены в медицинских учреждениях. Всего 84 пункта вакцинации, также работу продолжают выездные бригады для вакцинации трудовых коллективов.
Расположен пункт вакцинации на 1 этаже неподалеку от входа в здание. В прививочном пункте, как и во всех других пунктах вакцинации, на выбор граждан предоставляются три вида вакцин: Спутник V, QazVac, Sinofarm.
Напомним, ранее прививочные пункты были организованы на железнодорожном вокзале «Нурлы жол» и в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев.
В настоящее время по городу при ТРЦ и ТД расположено 5 пунктов вакцинации: в ТРЦ «Керуен», «Хан шатыр», «Азия парк», «Абу Даби плаза» и ТД «Евразия». Пункты вакцинации также расположены в медицинских учреждениях. Всего 84 пункта вакцинации, также работу продолжают выездные бригады для вакцинации трудовых коллективов.