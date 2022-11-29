Пункты обогрева с горячим питанием для замерзающих горожан организовали в Экибастузе

Общество
Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

Третьи сутки продолжают оставаться без тепла тысячи жителей Экибастуза.

Фото: Kazpravda.kz

В результате введения режима ЧС техногенного характера на территории Экибастуза акимат города сообщил об организации пунктов обогрева с обеспечением горячего питания и местами отдыха, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Также в акимате отметили, что при размораживании батарей либо отсутствия тепла в жилых помещениях необходимо обратиться на телефоны горячей линии акимата:

+7(7187)740041;
+77002997806;
WhatsApp: 87013387624;
+77076279332
телефон 112.

"Граждане, получившие ущерб в случае ЧС, обращаются с заявлением в произвольной форме, на имя акима Экибастуза, в которых указывают данные заявителя (копия удостоверения личности), адрес фактического проживания и причину ущерба", - проинформировали в городской администрации.

Заявления принимаются ежедневно с 09.00 до 18.30 час. по следующим адресам:

1) пункт обогрева по адресу: СОШ №17 - улица Рабочая 1;
2) пункт обогрева по адресу: СОШ №4 - улица Абая 84;
3) пункт обогрева по адресу: СОШ №23 - улица Сатпаева 24;
4) пункт обогрева по адресу: СОШ №36 - улица Сатпаева 23;
5) пункт обогрева по адресу: СОШ №22 - улица Ауэзова 54а;
6) пункт обогрева по адресу: СОШ №21 - улица Петренко 7;
7) пункт обогрева по адресу: ГЦК «Өнер» -улица Ауэзова 62а;
8) пункт обогрева по адресу: Музыкальная школа- улица Ауэзова 55/1.

После регистрации заявления акимат проводит комиссионное обследование жилья с определением ущерба для дальнейшего возмещения, добавили в пресс-службе.

Напомним, из-за аварии на ТЭЦ Экибастуза в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. 

Ранее стало известно, что глава государства поручил премьеру срочно стабилизировать ситуацию.

По последним данным, без отопления остаются 42 многоэтажных и 90 частных домов города, 2 соцобъекта и административное здание.

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