Пункты приема вещей для магазина "Все за спасибо!" открылись в Семее

В Семее открылись пункты приема вещей для магазина "Все за спасибо!", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на arnapress.kz.
Как сообщается, два магазина "Все за спасибо!" в ближайшее время откроются на базе ТРЦ "Северный" и ТД "Елжан", где нуждающиеся малоимущие семьи смогут совершенно бесплатно приобретать одежду, обувь, детские вещи, канцелярские товары, бытовую технику, посуду и другие необходимые вещи.
"Вещи, передаваемые в магазин, должны соответствовать нескольким простым требованиям. Одежда должна иметь презентабельный вид: быть чистой, незаношенной, без пятен, дыр, желательно в отдельном пакете с указанием размера. Желательно приносить вещи, бывшие в употреблении, в пункты приема для отбора и сортировки, а новые – непосредственно в магазины", – сказала руководитель ОФ "Центр семьи" Людмила Асташкина.
Отметим, в настоящее время силами неравнодушных предпринимателей магазины оборудованы новой мебелью, создаются условия для того, чтобы посетители чувствовали себя комфортно. Обслуживать магазины, принимать и выдавать вещи будут волонтеры и активисты общественных объединений. Неправительственные организации призывают всех горожан поддержать их идею и принять активное участие в движении "Все за спасибо!".
Всего в городе открыто три пункта приема вещей: ОО "Центр творчества детей и молодежи "Исток", ул. Чайжунусова, 138. Тел.56-83-94, ОФ "Центр семьи", ул. Абая, 86. Тел. 52-48-99 и ОО "Женщины и образование", ул. Турксибская, 32. Тел. 35-25-40 (10.00-15.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья).
"Информация о начале работы магазинов появится в СМИ за три дня до официального открытия", – добавляют организаторы.