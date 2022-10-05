Пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе закроют на день

Пункт пропуска «Казыгурт» на границе с Узбекистаном закроют на день, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

«С 09:00 часов 6 октября 2022 года до 09:00 часов 7 октября 2022 года пункт пропуска «Казыгурт» (Казахстан) и сопредельный пункт пропуска «С. Наджимов» (Узбекистан) будут закрыты для пропуска граждан и автотранспортных средств в связи с проведением Акционерным обществом «Узтрансгаз» гидроиспытательных работ газовых труб, проходящих между пунктами пропуска обоих государств», – проинформировали в КГД.

Другие пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе продолжат работать в штатном режиме.

«Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений», – обратились к казахстанцам в комитете.