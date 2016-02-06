Статьи Пуп Земли Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Настоящее название этой удивительной местности – Дарьинский сельский округ Зеленовского района. На подъезде к поселку Дарьинское природный ландшафт вдруг резко меняется. На смену неоглядной степи с карагачами в лесополосах встают высоченные сосны. Естественно, даже воздух здесь другой – чистый, прозрачный и наверняка целебный. Сам поселок на загляденье – прибранный, с ухоженными домами и аккуратными палисадниками. Поскольку почва песчаная, улицы не бывают грязными даже после сильных дождей. Да и люди под стать – работящие, приветливые, не обделенные талантами.



Сознаюсь сразу – я люблю бывать в Дарьинском, но никогда не задавалась мыслью о происхождении его притягательной силы, пока большой друг и постоянный читатель «Казахстанской правды» Вера Шохина не поведала мне о таинственном дарьинском кристалле. Сама она достойна отдельного рассказа. Педагог по профессии, работала в райсовете, заместителем акима района, возглавляла районный маслихат, сейчас является заместителем председателя областной АНК. Но главное, считают дарьинцы, Вере можно верить. Именно Вера Кузьминична впервые показала мне так называемый пуп Земли. Это расположенный неподалеку от поселка даже не курган, а, скорее, плато. Закругленная по краям возвышенность высотой в несколько метров и абсолютно правильной формы тянется на расстояние около километра. Вокруг – деревья, кусты. На ней же, кроме травы, не растет ничего. Правда, по весне появляются крошечные «огоньки» таблака. Так местные жители называют желтые тюльпанчики, гораздо меньших размеров, чем степные. Следом расцветают ирисы. И все. Ни одного кустика. Стоит эта возвышенность будто гладко причесанная. Называют ее Городищем.



Рассказы о происхождении такого имени передаются из поколения в поколение. Общеизвестно, что через Приуралье, расположенное на перекрестке Европы и Азии, проходил Великий шелковый путь. Говорят, что на плато, которое Урал не затапливает даже в годы самого большого половодья, находилась стоянка, где обслуживались караваны и велся обмен товарами. В непосредственной близости располагалось мелководье, по которому пролегал через Урал удобный для переправы брод. Но поселение росло. Возник нынешний поселок, который продолжает расти и строиться. На Городище еще в советские годы юные следопыты находили древние черепки и монеты, относящиеся ко времени Византии и Золотой Орды. Находки, по словам Веры Кузьминичны, передавались в областной музей.



Разговоры об особом влиянии Городища на людей пошли от пастухов, которые будто бы ощущали здесь идущее из-под земли тепло, кто-то при этом избавлялся от недугов, чувствовал прилив сил и хорошего настроения. Пересуды то возникали, то затихали. Но несколько лет назад к местному экстрасенсу и народному целителю приехала делегация его «коллег» из нескольких стран, занимающихся изучением кристалличес­кого строения Земли. Сторонники этой теории считают, что кристаллическая сетка существует и соответствует космическим законам. Выходящие на поверхность ее вершины – это кристаллы, которые являются земными чакрами, хранителями планеты, содержащими импульс жизненных сил. Природа вокруг таких узловых мест, как правило, с уникальной флорой и фауной. Здесь же нередко находятся богатые залежи подземных ископаемых, происходят значимые исторические события. Такие места неведомой силы и энергии способствуют раскрытию человеческого потенциала. Поэтому наши предки знали, где селиться.

Все эти описания чудодейственных факторов вполне подходят к Дарьинскому. Нач­нем по порядку, то есть с событий давнего прошлого. По казачьему преданию именно на территории нынешнего Зеленовского района проводился казачий круг, на котором решался вопрос о походе яицких казаков на Ургенч. Первый был успешным. Против второго выступил войсковой дьяк, предрекая его неудачу, за что и был повешен атаманом. Но предсказание сбылось: большая часть казачьего войска погибла в бою с Хивинской армией. Из похода вернулись лишь несколько человек.



В этих местах казаки присягали на верность предводителю крестьянской войны, самозванцу Емельяну Пугачеву. Поэтому вполне логично, что по этому маршруту пролегал путь Александра Сергеевича Пушкина, когда он ехал из Оренбурга в Уральск и обратно. В Уральске поэт провел всего два с половиной дня. Но они подарили ему богатейшие впечатления, которые затем стали новыми главами в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». Когда на почтовой станции менял лошадей, казаки накрыли ему на берегу Урала стол с щедрым угощением. Именно там хозяином застолья была сказана ставшая знаменитой фраза: «Ложкой, Лександр Сергеевич, икру-то ешьте. У нас этого добра хватает». Правда, казак употребил при этом иные, более вольные выражения, но смысл был именно таков.



Магнетизм края ощутил и Михаил Шолохов. Большая семья писателя была эвакуирована в Дарьинское во время войны. Будучи военным корреспондентом газет «Правда» и «Красная звезда», Михаил Александрович приезжал сюда, работал над фронтовыми очерками. Но и в мирные годы он снова и снова будет возвращаться в небольшой домик в центре поселка. Именно здесь им были написаны главы романа «Они сражались за Родину» и второй книги «Поднятой целины». В Дарьинском был создан самый первый, еще прижизненный музей Шолохова. Сейчас это музейный комплекс, который поддерживает постоянные связи с Государственным музеем-заповедником на родине писателя в станице Вешенская. Сельский музей международного значения западноказахстанцы с гордостью показывают гостям из ближнего и дальнего зарубежья. К слову, именно в нем постоянно проводятся выставки, рассказывающие о талантливых людях, которыми так богат этот край: представители самых разных профессий пишут картины, создают их из подручных материалов. К примеру, из обычной соломы или кусочков ткани. Вышивки искусных рукодельниц тоже сродни художественным полотнам. Нарасхват раскупаются не только в Приуралье, но и в соседних областях России изделия мастера резьбы по дереву, который создает свои скульптуры из пеньков или чуть-чуть «поправляет» природу, разглядев их в изгибе ветки или сучка. Об этом удивительном музее можно рассказывать долго. Он прививает детям страсть к чтению, учит и воспитывает.



Но есть еще много диковинного в этом «волшебном» краю. Особый микроклимат создают озера с говорящими названиями – Теплое, Светлое, Жилое, Лебедевское, Вязевое, Дубовое, Щучье, Большое. Впрочем, есть и Вшивое. Что касается подземных богатств, то и они весьма значительные. На территории района находится Чинаревское месторождение с запасами углеводородов промышленного значения. Нельзя не упомянуть и о таком факте: когда один из предпринимателей решил разрабатывать карьер и добывать в нем гравий, местные жители дружно выступили против, опасаясь такого пагубного соседства для окружающего леса. И победили, отстояв свою самобытную природу. Самые первые в регионе сельские этнокультурные центры и кредитные товарищества тоже создавались в Дарьинском. Он славится еще и отменными на вкус и огромными по размерам арбузами. Те, кто их выращивает, не однажды награждались медалями различных выставок, в том числе и ВДНХ.



– Может, кристалл и влияет, – говорит Вера Шохина. – Но, скорее всего, успешным обязательно бывает тот, кто верит в свои силы и любит родной край. Особенно такой замечательный, как наш, обладающий особым притяжением. Все, кто уезжает отсюда, стараются обязательно вернуться. Хотя ученые скептически относятся к теории кристаллического строения Земли. Так что история про наш кристалл из разряда «хотите – верьте, хотите – нет».

